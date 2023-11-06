نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. تعرف على آخر أعمال مي عز الدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة مي عز الدين محركات البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية، بسبب ختامها لعروض أول أعماله المسرحية «زواج اصطناعي»، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض، السبت الماضي، والتي انطلقت يوم 30 أكتوبر، على خشبة مسرح محمد العلي بالرياض.

بعد تصدرها التريند بسبب فستان الزفاف التي ظهرت به في عرض مسرحية "زواج اصطناعي"، لذلك يعرض لكم دوت الخليج في التقرير التالي اخر اعمال مي عز الدين...

اخر أعمال مي عز الدين في المسرح

وشاركت مي عز الدين لاول مره في عمل مسرحي تحت عنوان «زواج اصطناعي»، في السعودية، بعد أن استمرت عروضها منذ يوم 30 أكتوبر بشكل يومي، على خشبة مسرح محمد العلي، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض، وتجسد «عزالدين» خلال العرض شخصية «شروق» التي تتعرض لأزمة في ليلة زفافها فتلجأ لخبير علاقات عاطفية، يجري لها تجربة حديثة مع زوجها، بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلها تعيد التفكير في مشروع زواجها بالكامل، ويشاركها البطولة محمد أنور، بديلا لمحمد سلام، وبيومي فؤاد ودنيا المصري ومصطفى غريب وإيمان السيد وسليمان عيد.

آخر أعمال الفنانة مي عز الدين في الدراما



وكان اخر الفنانة مي عز الدين في الدراما هو مشاركتها في مسلسل "سوق الكانتو" الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، ويضم عددًا من النجوم مثل أمير كرارة، فتحي عبدالوهاب، مي عز الدين، ثراء جبيل، سلوى عثمان، محمود البزاوي، وعبدالعزيز مخيون، دارت أحداث المسلسل في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

كما شاركت في بطولة مسلسل “ جزيرة غمام” طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، ويطلوا بظهور خاص الفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر كضيوف شرف علي المسلسل، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

آخر أعمال الفنانة مي عز الدين في السينما

كان آخر أفلام مي عز الدين هو جيم أوفر مع الفنانة يسرا عام 2012، قصة الفيلم عن (لقاء) المذيعة المغرورة و(ندى) الخادمة في فندق والذي يعجب بها الطفل أوشا الذي يظهر باسمه، وترى ندى محمد نور فتعجب به فيأخذها مصر ليتزوجها، فتعرف يسرا إنه ا خادمة فتقوم بعمل المقالب لبعضهم في غياب محمد نور فتعرف مي عز الدين إنه ا تفعل هذا لتترك محمد نور فتقوم هي الأخرى بعمل مقالب في يسرا وفي نهاية الفيلم يتصالحان وتتزوج مي عز الدين ومحمد نور في إطار كوميدي.

كما قدمت في عام 2012 فيلم عمر وسلمى 3، ودارت احداث الفيلم في هذا الجزء حول استمرار عمر في تصرفاته الطائشة وعدم العمل في وظيفة، ويقرر العمل كمطرب شعبي وترفض سلمى ذلك وترفض أيضا ملاحقته للبنات. فتقرر خلعه وتنجح في ذلك بمساعدة بناتهما؛ فيقرر عمر عقابها بادعائه خطوبة فتاة على درجة عالية من الجمال، واختطاف البنتين لتأديب سلمى، تكون المفاجأة أن والد عمر قد لقن الاثنين درسا حتى لا يتلاعبان بالطلاق والخلع مرة أخرى.