نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أخويا فلسطيني" لـ مصطفى النسر تحافظ على صدارتها على اليوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر النجوم في تقديم الدعم ومساندة الشعب الفلسطيني، فقد حققت أغنية "أخويا فلسطيني" لمطرب الراب الشاب مصطفى النسر نجاحًا هائلًا فور طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية، حيث ظلت محافظة على مركزها ضمن الأكثر استماعًا وتصدرت التريند على "اليوتيوب".

فقد اقتربت أغنية “أخويا فلسطيني” للمطرب مصطفى النسر من تخطي حاجز الـ مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية لمصطفى على “اليوتيوب”، والذي طرحها للتضامن مع القضية الفلسطينية ومساندة لشعب أهالي غزة، بعد الأحداث الصعبة الجارية أصابت دولة فلسطين المحتلة والدمار الشامل الذي لحق بها بسبب المجزرة التي شنها عليه قوات الاحتلال الاسرائيلي عليهم.



كما احتل الرابر الشاب مصطفي النسر صدارة موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب "، بعد طرحه تراك "موصلتش لحاجة "، وحقق مصطفي نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدات عالية منذ طرحه للتراك حتي الآن وبلغ إجمالي المشاهدات 890 ألف مشاهدة.

بـ “موصلتش لحاجة”.. مصطفي النسر يتصدر التريند



يذكر أن تراك" موصلتش لحاجة" ليس الأولي لمصطفى النسر في حصوله على الصدارة في موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، فتصدر أيضًا بأغنية أخويا فلسطيني والذي قام بطرحها تضامنًا مع مع القضية الفلسطينية.

