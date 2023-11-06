نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ضجة "زواج اصطناعي".. تعرف على أبرز أعمال مي عز الدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة مي عز الدين محركات البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية، بسبب ختامها لعروض أول أعماله المسرحية «زواج اصطناعي»، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض، السبت الماضي، والتي انطلقت يوم 30 أكتوبر، على خشبة مسرح محمد العلي بالرياض.

ضجة مسرحية «زواج اصطناعي»

بث الفنان محمد سلام مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية موقع "إنستجرام"، وذلك تضامنا مع شعب فلسطين، ودعم القضية الفلسطينية، قائلا: "السلام عليكم، إن شاء الله المفروض بكرة أعرض مسرحية "زواج اصطناعي" في الرياض، المفروض إن هي مسرحية كوميدية وفيها أغاني واستعراضات، والمفروض إن إحنا هنعرض يوم 30 ونعرض في وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة"، كما انتشر فيديو علي مواقع التواصل للفنان بيومي فؤاد يتحدث فيه مع الجمهور علي خشبة المسرح بعد عرض مسرحية "زواج اصطناعي"، وهاجم الفنان محمد سلام الذي اعتذر عن العرض قبل يوم واحد من التوجه لموسم الرياض، قائلا "من حقك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك تغلط في فنك" مخاطبا الجمهور.

أعمال مي عز الدين

الافلام: رحلة حب، كلم ماما، فرح، كيمو وأنتيمو، بوحة، أيظن، خيانة مشروعة، عمر وسلمى، عجميستا، شيكامارا، حبيبي نائما، عمر وسلمى 2، اللمبي 8 جيجا، عمر وسلمى 3، جيم أوفر.

المسلسلات: أين قلبي، الحقيقة والسراب، محمود المصري، يا ورد من يشتريك، لقاء على الهواء، بنت بنوت، راجل وست ستات الجزء السابع، قضية صفية، آدم، الشك، دلع بنات، حالة عشق، وعد، رسايل، البرنسيسة بيسة، خيط حرير، جزيرة غمام، سوق الكانتو

من هي مي عز الدين؟

ولدت الفنانة مي عزالدين في دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة أبو ظبي واقامت فيها لأربع سنوات ثم عادت لبلدها مصر، حصلت على الإجازة الجامعية في الآداب قسم اجتماع من جامعة الإسكندرية، مثلت العديد من الأدوار في السينما المصرية والإنتاج التلفزيوني في مصر الحديث، علمت أن الفنان محمد فؤاد يبحث عن وجه جديد ليشاركه البطولة في فيلمه رحلة حب، فأخذت الزمام في يدها وطلبت من صديق العائلة المخرج منير راضي أن يعرفها على مخرج الفيلم محمد النجار، بعد ذلك اقترح على الفنان محمد فؤاد الذي أُعجب بها وأسند إليها الدور.