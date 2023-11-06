نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم أحمد شيبه.. نجوم الفن الشعبي يدعمون القضية الفلسطينية عن طريق أغانيهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص بعض فنانين الفن الشعبي أن يظهرون اهتمامًا بدعم القضية الفلسطينية، حيث يُلاحظ حرصهم على تقديم الأغاني التي تواسي أهل غزة وتنعى شهداءهم الذين فقدوا حياتهم جراء الهجمات الإسرائيلية. يعد الفنان محمد عدوية أحد هؤلاء المطربين، حيث قام مؤخرًا بإصدار أغنية جديدة بعنوان "أرض غزة" تعبر عن التضامن مع فلسطين وتدين الهجمات الوحشية التي تعرضت لها الأراضي الفلسطينية جراء الاحتلال الإسرائيلي والفنان طارق الشيخ الذي طرح أغنية "النفس تهون على النفس"، بالإضافة إلى الفنان أحمد شيبه الذي قدم أغنية "قاتلني وجاي تقول شالوم"



وتقول كلمات أغنية شيبة

سلام بصاروخ ودبابة

وناس بتهد وتخرب سنين عيشتنا

في غابة وجاي تود وتقرب داخلي بكوم

سلام بصاروخ ودبابة

وناس بتهد وتخرب سنين عيشتنا

داخلي بكونتير تطبيع وبتقولي إحنا ولاد عم

يراجل خلي عندك دم

قتلني وجي تقولي شالوم

مفيش على الواطي أصلا لوم

شالوم إزاي دون إثبات



وفاة والدة شيبه

أعلن نجل الفنان أحمد شيبه منذ فترة عن وفاة جدته عبر حسابه الرسمي على فيس بوك وعلق: “البقاء لله ستي في ذمة الله الرجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة”،كما أعلن الفنان عمر كمال منذ قليل هو الآخر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" نبأ وفاة والدة المطرب الشعبي الشهير أحمد شيبه ونشر صورتها وعلق: "والدة شيبة في ذمة الله"، وذلك عقب تعرضها لوعكة صحية مؤخرًا حسب ما ذكر نجلها وحفيدها

وفي نفس السياق، طالب نجل شيبة في فيديو له، الجمهور بالدعاء لجدته وقال: "أنا طالب من إخواتى اللى بيحبوا ستى يدعولها إنها تقوم بالسلامة علشان حالتها حرجة جدًا والدكاترة في المستشفى مش أحسن حاجة اللى هما بيقولهولنا، أنا طالب من كل الناس اللى بتحبها ومن كل الناس اللى انبسطت من فيديوهاتها ومن كل الناس اللى حسوا أنها أمهم أو ستهم أن يدعولها تقوم بالسلامة لعل وعسى حد فيكوا باب السما مفتوح ربنا يتقبل الدعوة منه"

وكان أحمد شيبة قد نشر صورة تجمعه مع والدته على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك وكتب:" ربنا يتم شفاكي على خير يا أمي يارب".

أخر أعمال أحمد شيبة



من ناحية أخرى، كانت أخر أعمال أحمد شيبة مشاركته في كليب أغنية هجوم مفاجيء إلى جانب مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال وهي من كلمات وألحان عمر قطب، توزيع إسلام شبسي، وإخراج أشرف رمضان، وحققت الأغنية نجاحات ساحقة خلال فترة طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.