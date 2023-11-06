نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماجدة خير الله: مسرحية زواج اصطناعي "نحتاية" ومحدش شافها أو سمع عنها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الناقدة ماجدة خيرالله، أنها لم تشاهد مسرحية "زواج اصطناعي" للنجم بيومي فؤاد، موضحة أنها مجرد "نحتاية" وذلك على حد وصفها حيث كتبت في 3 أيام فقط.

وتابعت ماجدة خير الله، خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج تفاصيل، للإعلامية نهال طايل، والمذاع على قناة صدى البلد 2، قائلة:"هي دي مسرحية.. أنا مشفوتهاش ولا في حد شافها، وده يدل على حاجه اسمها "نحتاية" حاجه أتكتبت في 3 ايام وخلاص والسلام عليكم.. مش مسرحية ومسرح يتحط في تاريخ أي حد من اللي شاركوا فيها، هما عارفين أنهم رايحين يهرجوا شوية وياخدوا قرشين".

وأشارت ماجدة خير الله، إلى أنه تلك المسرحية ليست لها أي قيمة ولن تعرض على أي منصة رقمية أو عبر محطة فضائية وأبطال العمل فرحين بذلك وهي مسرحية دون المستوى.

واستكملت ماجدة خير الله، قائلة:"بيومي فؤاد مش محروم علشان يعمل كده، ده بيطلع في البرامج بيتقاضى أجر وبيظهر في إعلانات كتير ده غير مشاركته في أفلام ومسلسلات مش عارفين عددها.. يعني ملوش لازمة اللي هو عمله".

مواعيد برنامج تفاصيل

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء وهو برنامج اجتماعي وتقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2.