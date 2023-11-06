انت الان تتابع خبر زوجة أمير طعيمة تصدم الجميع بتوجييها اتهامات خطيرة جداً لفنان شهير.. ما فعله بها لا يصدق! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - صدمت جينى زوجة الشاعر أمير طعيمة، الجميع برسالة مفاجئة عبر حسابها على موقع التواصل فيسبوك.

حيث كتبت جيني ”سبب رئيسي في خراب بيتي التفكير ده وصاحب الفكرة دي والقعدات اللذيذة اللي أنا رفضتها وهرفضها وبرفضها”.وأضافت ”أنا بيتي قائم من 16 سنة محدش لا زعزعه ولا قرب منه ودي نتيجة إنك تدخل ناس بيتك معاهم ناس بتسمم أفكارهم”.

وتابعت ”استقرار بيتي فوق أي اعتبارات يا أكرم ولو أنت هديت بيتك لأسباب القريبين عارفينها ما تسممش أفكار زوجي زيك ولو إنها خلاص انتهت .. يا رب تكون مرتاح أنت وهي Amir Teima “.

واختتمت “حسبي الله ونعم الوكيل فيك أنت وهي #أكرم_حسني_أمير طعيمة_ #فلوس_الرياض_عجبتکوا_؟؟؟؟؟.”