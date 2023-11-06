ايمان العاصي: "عرب وعروبة ايه وأديان إيه أنتم مافيش فيكم رجا"

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة إيمان العاصي في التضامن مع القضية الفلسطينية، خاصةً بعد المجزرة التي شنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وعبرت إيمان عن استيائه الشديد بسبب ما يمرون به أطفال غزة، وما يتعرضون له من إبادات وظلم ودمار شامل لقطاع غزة، كما ناشدت جميع الدول العربية والعرب بشكل عام باستبعاد الأطفال من تلك المجازر.



فقد طالبت إيمان العاصي جميع الدول العربية بالتضامن مع أطفال غزة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "خرّجوا الأطفال أرجوكم.. بس الأطفال، ارحموهم والنبي خرجوهم كلهم لينا إحنا طيب، انتوا إزاي كدة؟ قلوبكم وعقولكم من إيه؟ إزاي قادرين تماطلوا كدة إزاي قاعدين مستنين".

بسبب أطفال غزة..إيمان العاصي تعبر عن استيائها

وأردفت إيمان العاصي، قائلة: "أنتم إزاي بتناموا؟ عرب إيه وعروبة ايه وأديان إيه بس الوضع مش وضع دبلوماسية يا عالم أنتم مافيش فيكم رجا.. الولاد محروقين وجعانين وعطشانين وخايفين، عارفين يعني إيه جوع وعطش؟ أرجوكم خرجوا الأطفال بس أرجوكم".

واختتمت إيمان العاصي حديثها قائلةً: "كفاية جبروت، عارفة إنكم مش مشاعركم هي اللي بتحركم، وعارفة إنها حاجة تافهة عندكم بس أرحموا صرخة الأطفال بس".

إيمان العاصي تعلق على مجزرة مجمع الشفاء الطبي: "احنا شعوب مسلوبة الإرادة"

يذكر أن قد علقت النجمة إيمان العاصي على مجزرة مجمع الشفاء الطبي، والتي حدثت يوم الجمعة، بعد أن قام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف بوابة المجمع وإطلاق صواريخ نارية على سيارات الإسعاف التي كانت تنقل المصابين، وادي هذا الاستهداف إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وكتبت إيمان العاصي رسالة إلى الشعب الفلسطيني من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" جاء نصه على النحو التالي: "أهل فلسطين احنا شعوب مسلوبة الإرادة سامحونا..الكل عنكم… الكل شاف المجازر.. الكل شاف وجنود الاحتلال بتصطاد فيكم اطفال نساء رجال شيوخ بالقناصة ورفعوا ايديهم عنكم.. الكل شاف انهم فتحوا طريق للمصابين علشان تدخلوا منطقه امنه تتعالجم من أبشع انواع الاذية الجسدية بعدين فجروكم وبرضه أتخلوا عنكم… كلهم أتخلوا عنكم أو باعوكم".