بعد حصوله على جائزة أحسن ممثل في "المهرجان المصري الأمريكي".. إلهام شاهين تهنئ كريم عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة النجم كريم عبد العزيزلحصوله على جائزة أحسن ممثل في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وقامت إلهام شاهين بنشر بعض من صور المهرجان، وعلقت قائلة: “مبروك ختام دورة المخرج السوري العالمي مصطفي العقادو النجم المصري العظيم أحمد زكي رحمة الله عليهما.. أسعدونا بفنهم الجميل ومبروك جائزة أحسن ممثل للنجم الرائع صديقي العزيز كريم عبد العزيز عن فيلم بيت الروبي.. شعار المهرجان فلسطين في القلب”.

إلهام شاهين: أشكر المهرجان المصري الأمريكي للسينما على إقامة دورة لدعم فلسطين



كما حرصت النجمة إلهام شاهين على التوجيه الشكر لإدارة المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

ونشرت الفنانة إلهام شاهين صورة من مهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون معلقة: "شكرًا للمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون.. وشكرًا لرئيس المهرجان صفوت يوسف على إصرارك لإقامة هذه الدورة في حب ودعم فلسطين رغم كل الظروف الصعبة والألم الذي نعيشه جميعًا".

وتابعت إلهام شاهين: "وشكرًا على اختيارك فيلم الافتتاح عن شيرين أبوعاقلة الإعلامية الفلسطينية التي اغتالتها أيادي الاحتلال الغادر.. الفيلم صرخة ألم ووجع على كل شهدائنا.. شكرا للجالية العربية الذين شاركوا فنانين مصر لإعلان موقفهم ودعمهم لفلسطين.. وشكرا لفناني مصر المهمومين بقضايا الوطن العربي.. مبروك تكريم الفنانة لبلبة وعمرو يوسف والمخرج هاني لاشين.. أنتم خير سفراء لبلدكم ودايما مشرفين مصر وللفن المصري في كل مكان في العالم.. ونرفع جميعا شعار المهرجان.. فلسطين في القلب".

“ألفريدو”.. آخر أعمال إلهام شاهين

الجدير بالذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين مسلسل "الفريدو" المأخوذ عن رواية 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، وحقق وقت عرضًه نجاحًا هائلًا، والذى عرض على قناة ON، تعد قصة المسلسل مختلفة ومميزة، خصوصًا إنها حكاية إنسانية استطاع مؤلفها سرد بعض النقاط الإنسانية المهمة في حياة البشر وهى التضحية بالذات من أجل العائلة، وتدور أحداث الحكاية في إطار إجتماعي، حول فريد الذي يترك العمل في مهنة الطب ويسافر إلى إيطاليا لفتح مطعم ويعمل كشيف، ويكشف العمل عن علاقته بعمته ثريا، وكيف يترك عمله في إيطاليا ويعود إلى مصر بعد إصابتها بالزهايمر، ليعتني بها.

أبطال مسلسل "ألفريدو"

حكاية "ألفريدو" من إنتاج أحمد عبدالعاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وضم العمل نخبة من ألمع نجوم الفن بجانب إلهام وأبرزهم الفنان أحمد فهمي، ندا موسى، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.