حمو بيكا يعلن استقبال مولودته "تاج"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن مؤدي المهرجانات حمو بيكا، عبر صفحته على إنستجرام، استقباله مولودته الأولى “تاج” من زوجته "شمس".

حمو بيكا يعلن استقبال مولودته

ونشر حمو بيكا صورة له وهو يحمل ابنته ولكنه أخفى وجهها، كتب: “ألف حمد وشكر ليك يا رب.. ربنا رزقني بتاج حمو بيكا، ربنا يباركلي فيها يا رب.. ويجعلها سند ليا.. ويرزقني برزقها وأشوفها أحسن الناس”، وانهالت عليه تعليقات الإعجاب من المتابعين.

أحدث أعمال حمو بيكا

ومن ناحية اخري، طرح حمو بيكا أغنية جديدة بعنوان فداكي يا فلسطين، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، دعمًا لأهالي فلسطين في ظل الأحداث الجارية، وأعلن بيكا عن نيته في التبرع بكل أرباح أغنية فداكي يا فلسطين إلى أهالي غزة، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب خلال خاصية استوري: طبعا أنا فنان وفي ظل الظروف اللي بتمر بيها فلسطين وأهالينا هناك، أنا لا أملك إلا الدعم الفني والمادي والمعنوي، فعشان كدا، قررت أعمل أغنية لدعم القضية الفلسطينية و100٪ من أرباحها هتبرع بيها لدعم اخواتنا في غزة.

عمر كمال وحمو بيكا يصدمان الجمهور بتغيير كلمات أغنية انت معلمة

ويذكر ان مطربا المهرجانات عمر كمال، وحمو بيكا، قد اثاروا جدلا واسعا بعد نشر فيديو يشمل تغيير كلمات أغنية «انتى معلمة»، بعد مرور عامين من صدورها، وصدم مؤديا المهرجانات على موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، متابعيهما بفيديو جديد ظهرا فيه وهما يستبدلان كلمات مهرجان إنتي معلمة، إلى «إنتي معفنة»، ما أثار موجة سخرية من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر الفيديو، وظهر كل من بيكا وكمال، فى الفيديو بطريقة مرحة وهما يغنيان انتى معلمة ويغيران فى كلمات الأغنية إلى انتى معفنة، معلقين عليها: «النهايات أخلاق».

آخر أعمال الفنان حمو بيكا

ويذكر ان اخر اعمال حمو بيكا هو مهرجان (حبيبي ده)، جاء بالتعاون مع عمرو الجزار وأميرة الذهب ومن توزيع غيتو الدخلاوي، كما طرح أغنية تحمل اسم "دلوقتي إحلوينا" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وحققت نسبة مشاهدة عالية وردود أفعال إيجابية من الجمهور.