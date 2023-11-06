انت الان تتابع خبر كاملة أبو ذكري توجه رسالة لاذعة للفنان بيومي فؤاد: لا يشرفني إني أكون زميلة لك في هذه المهنة؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - هاجمت المخرجة كاملة أبو ذكري الفنان بيومي فؤاد، وذلك عبر سلسلة وجهتها له من خلال حسابها الشخصي على فيسبوك.

وجاءت رسالتها بعد انتقاد بيومي فؤاد للفنان محمد سلام بسبب انسحابه من مسرحية زواج اصطناعي، والتي كان من المقرر مشاركته فيها في موسم الرياض.وقالت: "الأستاذ الفنان اللي كنت واحدة من محبيه.. لو حضرتك فاكر إنك لما تعمل عمل اتحضر واتكتب واتنفذ في 3 أيام.. وتروح تعرضه وترقص وتغني وتضحك وبعد كده تأخد آلاف الدولارات.. لو ده بتسميه فن فأنا لا يشرفني إني أكون زميلة لك في هذه المهنة".

وتابعت: "لما تكون بتعرض التفاهات دي.. ده لا يشرف الفن المصري، ولما تعرض التفاهة دي وجارك بيدبحوا أطفاله ونساءه ورجاله وتقولي الفن.. يبقي ماعنديش كلام أقدر أقوله غير إن.. الإحساس والفن نعمة أنتم آخر ناس تتكلموا عنها".

وكان بيومي فؤاد علق على انسحاب محمد سلام من مسرحية زواج اصطناعي قائلاً: "من حقك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك تغلط في فنك، إحنا مش بنيجي عشان نضحك حضراتكم إحنا بنقدم فننا، أنتوا بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدًا، شيء عظيم أن الفنان يبقى ليه جمهور في كل الدول، شيء عظيم أني أتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية، وهي تعلم أن أنا مصري، أنا بشرف بلدي".

وتابع: "كنت بحاول أخفف عن الراجل اللي أنقذ موقف وكان قدها اسمه محمد أنور، أنا فنان مصري وليا الشرف، جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف، كتر خيركم، إحنا بنتعب وبنشقى عشان نقدم فن، مش عشان نيجي نضحك".