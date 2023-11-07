نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول عمل يجمع بين إلهام عبد البديع ووليد سامى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الملحن وليد سامي عن دخوله لأول مرة عالم السينما من خلال فيلم بعنوان ميناتل، ويشارك فيه مع زوجته الفنانة إلهام عبد البديع، في أول تجربة تجمعهما.

وليد سامي يطرح بوستر فيلمه الجديد

وشارك وليد سامي بوستر الفيلم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وظهر فيه متصدرا البوستر بجانب زوجته إلهام عبد البديع وعلق عليه قائلا: الحمد لله، قريبًا أول فيلم سينما ليا مع الفنانة الكبيرة إلهام عبد البديع وإخراج أحمد صلاح الكيلاني.

آخر أعمال الفنانة إلهام عبد البديع

ومن ناحية اخري، كان آخر أعمال الفنانة إلهام عبد البديع، تقديمها بطولة مسلسل أسيل، مع كل من ثراء جبيل، باسل الزارو وبدرية طلبة وسلوى محمد علي وأحمد سلطان وملك بدوي وعدد كبير من الوجوه الشابة، وأشرف على الديكور إسلام أبو الدهب ومن تأليف محمد جلال وإخراج معتز حسام ومن إنتاج ايمالاين، والعمل دارت أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالرومانسية ويتناول موضوعات متعلقة بالسوشيال ميديا في إطار تشويقي وأحداث مثيرة.

زواج إلهام عبد البديع ووليد سامي

يذكر أن إلهام عبد البديع ووليد سامي احتفلا بزواجهما في 30 أكتوبر الماضي، وأقيم الحفل بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، واقتصر حضوره على الأهل والأصدقاء المقربين للعروسين، وأطلت العروس بفستان أبيض قصير، من خامة الجبير من الأعلى، وشيفون طويل شفاف من الأسفل، وأحيا حفل الزفاف المطرب إيساف، وسبق، تحدثت إلهام خلال حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج «نص الكلام» المذاع عبر فضائية «النهار» لأول مرة عن كواليس زواجها الملحن وليد سامي، مضيفة أنها أبلغت الفنان تامر حسني موعد حفل الزفاف قبلها بأيام قليلة، وقال لي «هكلمك» ولكنه لم يأت، أما حمادة هلال فاجأها بحضوره الفرح رغم أنه كان في لبنان وقتها ولكنه أصر على الحضور.

حفل خطوبة إلهام عبد البديع ووليد سامي

وكانت إلهام عبد البديع احتفلت بخطبتها على الملحن وليد سامي في عيد الحب 2022، ثم في مايو الماضي أعلنت فسخ الخطوبة وكتبت عبر حسابها على Facebook "كل شيء قسمة ونصيب أنا بعلن الانفصال أنا والملحن وليد سامي.. الحمد لله على كل حاجة وربنا يكتبله الخير"، لكن بعد فترة عادت إلهام عبد البديع لوليد سامي وتكللت قصة حبهما بالزواج.