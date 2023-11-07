نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الفيشاوي يروج لفيلمه "السيستم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان أحمد الفيشاوي في الترويج لفيلمه الجديد “السيستم”، حيث نشر مجموعة صور من كواليس فيلمه عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلق النجم أحمد الفيشاوي على الصور قائلًا: “العودة فيلم السيستم، تأليف أحمد مصطفى، تصوير هيثم ناصر، أول فيلم للمخرج أحمد البنداري مع كوكبة النجوم طارق لطفي، بسنت شوقي، نهى عابدين”.

فيلم “السيستم”يضم مجموعة من نجوم الفن بجانب أحمد الفيشاوي، أبرزهم: طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، والعمل من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

بـ 4 أفلام سينمائية ومسلسل درامي.. أحمد الفيشاوي يعيش حالة من النشاط الفني

ومن جانبه، يعيش الفنان أحمد الفيشاوي حالة من النشاط الفني المكثف في الآونة الأخيرة، حيث يستعد لطرح خمسة أعمال فنية متنوعة بين الدراما والسينما، ليستكمل النجاح الذي بدأه هذا العام بفيلم "رهبة".

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عن انتهاء تصوير فيلميه "عادل مش عادل" و"ورد وريحان"، وينتمي فيلم "عادل مش عادل" إلى نوعية الكوميدي، استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض المصرية، ويظهر خلال أحداثه بشخصية محامي يمر في حياته بالعديد من المشاكل التي يحاول حلها في إطار كوميدي.

فيلم "عادل مش عادل"

ومن المقرر طرح فيلم "عادل مش عادل" في نهاية شهر ديسمبر المقبل، لينافس في دور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام الشتاء، ويشارك الفيشاوي في البطولة كلًا من: شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، نوال، بدرية طلبة، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج أحمد يسري، وقصة وحوار أدهم سعيد وحسام كمال.

"رهبة" آخر أعمال أحمد الفيشاوي

يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي كان فيلم "رهبة" والذي عُرض بالسينمات خلال الفترة الماضية، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حيث يعيش سيد رهبة في أحد الأحياء الشعبية، ويفرض سيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاؤه وشجاعته، ولكن حينما يتعرض إلى حادث أليم سرعان ما تتغير أحواله تمامًا رأسًا على عقب، وشاركه في البطولة عدد من نجوم الوسط الفني، وأبرزهم:" محمود البزاوي، نسرين أمين، ياسر الطوبجي، سما إبراهيم، مصطفى غريب، أحمد رمزي، ثراء جبيل، محمد لطفي، وعبدالرحمن ظاظا، ومحمد القس"، وهو من تأليف أحمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق.

