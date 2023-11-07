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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - "الحرب ليست في القاهرة الحرب في غزة".. عمرو أديب يرد على حملات المقاطعة الفنية

عاجل - "الحرب ليست في القاهرة الحرب في غزة".. عمرو أديب يرد على حملات المقاطعة الفنية، علق الإعلامي المصري عمرو أديب على الحملات التي يشنها عدد كبير من المواطنين ضد الأحداث الفنية والمقاطعات العامة.

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حيث شن رواد مواقع التواصل الإجتماعي وعدد كبير من الجماهير العاشقه للفن والمسرح، حملا مقاطعة قوية ضد الفنانين المصريين المشاركين في موسم الرياض ومسرحية زواج اصطناعي في المملكة العربية السعودية.

عاجل - "الحرب ليست في القاهرة الحرب في غزة".. عمرو أديب يرد على حملات المقاطعة الفنية

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وفي هذا السياق توفر بوابة دوت الخليج تعليق الإعلامي عمرو أديب على تلك المقاطعات من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

عاجل - "الحرب ليست في القاهرة الحرب في غزة".. عمرو أديب يرد على حملات المقاطعة الفنية

عمرو أديب يعلق على حملات المقاطعة الفنية

وعلق الإعلامي المصري عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية عبر قناة أم بي سي مصر، على الأحداث القائمة حول مقاطعة الأحداث الفنية على أثر الحرب القائمة بين فلسطين وقطاع غزة أمام جيش الاحتلال الصهيوني.

حيث يرى عدد كبير من الجماهير والمتعاطفين مع الأحداث الواقعة في قطاع غزة، على أثر القصف المتواصل من جيش الاحتلال الصهيوني ضد مستشفيات ومدارس ومنازل أهل قطاع غزة.

ونشر عمرو أديب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "إكس" تويتر سابقًا، وكتب: "الحرب ليست في القاهرة أو الرياض أو أبو ظبي الحرب في قطاع غزة يا سادة لزم التنويه".

عمرو أديب يدافع عن بيومي فؤاد

وكان علق الإعلامي عمرو أديب عبر من خلال برنامجه الحكاية المذاع على قناة أم بي سي مصر، عن الهجوم الشديد الذي شنه الجماهير على الفنان المصري بيومي فؤاد، بسبب تقديمه مسرحية زواج اصطناعي في المملكة العربية السعودية، وهجوم الأخير الذي طال الفنان الشاب محمد سلام عقب اعتذاره عن دوره في المسرحية تضامنًا مع الأحداث الفلسطينية.

عاجل - "الحرب ليست في القاهرة الحرب في غزة".. عمرو أديب يرد على حملات المقاطعة الفنية

وتحدث عمرو أديب من خلال البرنامج وقال: "اللي إنتوا بتعملوه مع بيومي فؤاد؟! هو الراجل عمل إيه؟! إيه اللي إنتوا بتقولوه عن الراجل، إيه الشتيمة القبيحة دي؟! ده لو بيعرض في إسرائيل مش هتعملوا معاه كده، إيه الهيستيريا دي؟!".

وتابع: "متضايق من بيومي فؤاد وشايفه عبد للفلوس والمادة ومش شايف فلسطين، إنتوا شايفين اللي إتعمل في بيومي النهارده أد اللي عمله، هل العقاب الجماعي الأسطوري اللي معمول أد الكلمتين قالهم على المسرح؟ هو عمل إيه؟ الراجل بيشتغل شغلته، بيشتغل ممثل، إيه السر؟".

وأكمل: "أول إمبارح كان في 7 مطربين مصريين بيغنوا في أبوظبي، ولا حد قرب لهم، في مصر في عدد من الحفلات ولا حد قرب لهم، إنما هو عشان في الرياض، أنا بتكلم بصراحة، هو عمل إيه؟ هو واللي معاه عملوا إيه؟".