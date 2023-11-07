ماجدة خير الله لـ"دوت الخليج الفني": ما صدر عن بيومي فؤاد في ختام "زواج اصطناعي" مُخزي وبه مزايدة على موقف محمد سلام

القاهرة - محمد ابراهيم - وصفت الناقدة الفنية الكبيرة ماجدة خير الله، إن ما صدر عن الفنان بيومي فؤاد بموسم الرياض في ختام عرض مسرحية زواج اصطناعي بالموقف المخزي له وللفن المصري كونه يتكلم بالأساس باسم الفن المصري.

وأشارت في تصريح خاص لـ “دوت الخليج الفني” إلى أن ما أقدم عليه بيومي فؤاد لم يصدر من قبل من أي فنان، مصري قدم عروضا مسرحية خارج مصر.



وقالت من حق أي فنان أن يسافر أي بلد ويشارك في أعمال فنية لكن من غير المقبول والمسموح إطلاقا لن يصل الحال ببيومي فؤاد ان يستعطف الجمهور السعودي ويكرر مقولة "كتر خيركم".



وتساءلت في دهشة شديدة: "كررت للجمهور كتر خيركم على ايه يعني انت راجل بتقدم عمل فني وبتاخد قصاده مقابل وفق العقود الموقعة بين أطراف العمل الفني".

ورأت الناقدة الكبيرة في موقف بيومي فؤاد نوع من الاستجداء، متسائلة بغضب: "هل كنت متوقع مثلا إنك تتعشى"، مؤكدة أن الوضع كان مهينا جدا له ولزملائه الذين وقفوا معه على خشبة المسرح وكأنهم كانوا ينتظرون "صرة فلوس" بحد قولها.

كما أكدت أن تصرف بيومي فؤاد يحمل نوعا من المزايدة على موقف زميله محمد سلام الذي رفض المشاركة في المسرحية بسبب عدم قدرته على اضحاك الجمهور وسط استمرار القصف على غزة.