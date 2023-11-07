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خاص.. ماجدة خير الله: أين نقابة الممثلين من توجيه اللوم لـ بيومي فؤاد بعد مشهد إساءته للفن المصري بموسم الرياض؟

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القاهرة - محمد ابراهيم - أبدت الناقدة الفنية الكبيرة ماجدة خير الله، انزعاجها الشديد من صمت نقابة الممثلين إزاء مشهد اساءة الفنان بيومي فؤاد للفن المصري في ختام مسرحية “زواج اصطناعي” بموسم الرياض.

 

ووجهت، سؤالا خلال حديثها مع "دوت الخليج الفني" قالت فيه: "أين الجهات المسئولة وعلى رأسها نقابة الممثلين من توجيه اللوم لـ بيومي فؤاد؟.. أنا مستغربة جدا إن النقابة ما جابتش سيرة عن اللي حصل واللي بيحمل إهانة للفن المصري!".

 

ووجهت رسالة لـ بيومي فؤاد قائلة له: "كان من الأفضل أن لا تزج باسم مصر وفنها وهذا كان سيكون أكرم لنا جميعا".

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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