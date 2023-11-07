انت الان تتابع خبر اعتزال الفنانة الجميلة نادين نسيب نجم يفاجئ الجماهير.. هذا ما أكّدت بنفسها!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية اخبار تتحدث عن اعتزال النجمة اللبنانية نادين نسيب نجم مع نهاية العام.

يأتي ذلك بعد أن فجّرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم مجموعة من المفاجأت خلال حلولها ضيفة مؤتمر "هي هَبْ Hia Hub". وأكّدت الفنانة نجيم في جلسة حوارية بعنوان "البحث عن الحقيقة" أنها في صدد اعتزال التمثيل في وقت غير بعيد، لأنها تفضل انهاء مسيرتها وهي قمة النجاح.

وأضافت "أعتقد أن هذا القرار سيكون قريباً"، من دون أن تحدد المدة بدقة لتتخذ هذه الخطوة "المدروسة" على حد تعبيرها.

وفي تضريحاتها أكّدت الفنانة أن مسلسل "2024" الذي تخوض به الموسم الدرامي في رمضان المقبل، يقتصر على 15 حلقة فقط، إذ لم تستطع اعطاء الوقت الكافي لعمل من 30 حلقة بسبب انشغالها بإطلاق العلامة التجارية الخاصة بها.