خاص| الناقدة ماجدة خير الله: اعتذار محمد سلام عن "زواج اصطناعي" أفضل مليون مرة من موقف المشاركين في هذه المهزلة

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت الناقدة الفنية الكبيرة ماجدة خير الله، أن موقف بيومي فؤاد من محمد سلام، في ختام عرض مسرحية “زواج اصطناعي” موسم الرياض يحمل نوعا من المزايدة والمشاركة في ذبح الأخير، وهذا سلوك غير إنساني وحضاري بحد وصفها.

وقالت في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني"، “بيومي فؤاد أراد تبرئة ساحته على حساب زميله محمد سلام، الذي من حقه أن يعتذر عن المشاركة في المسرحية بسبب أحداث غزة”.

وقالت إن محمد سلام، يعبر عن نفسه وعن قناعاته وتصرفه كان نابعّا من منطلق شخصي ولم يتكلم بإسم زملائه المشاركين في المسرحية ولم تصدر عنه أي إدانة لهم على خلفية استمراراهم في المشاركة في العروض بموسم الرياض.

وعاتبت بيومي فؤاد قائلة له: "بالعكس موقف محمد سلام اللي ما راحش افضل مليون مرة ممن شارك في مهزلة (زواج اصطناعي)".