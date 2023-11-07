ماجدة خير الله لـ "دوت الخليج الفني": حملات مقاطعة بعض الفنانين لمواقفهم المائعة من أحداث غزة: "لن تؤثر على قوة مصر الناعمة"

القاهرة - محمد ابراهيم - طمأنت الناقدة الفنية ماجدة خير الله الجمهور، بأن تصرفات بعض الفنانين ومواقفهم المثيرة للجدل والمائعة من أحداث غزة، لن تؤثر على قوة مصر الناعمة فهذه القلة لا تمثل هذه القوة بأي حال من الأحوال، في إشارة منها إلى الفنان بيومي فؤاد والمشاركين في العرض المسرحي “زواج اصطناعي” بموسم الرياض.

وأشارت في تصريحات خاصة لـ" دوت الخليج الفني"، أن حملات مقاطعة هؤلاء الفنانين الذين تجاهلوا قصف الاحتلال للمدنيين في قطاع غزة والتي دشنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لن يكون لها تأثير على قوة مصر الناعمة وستقتصر سلبياتها على هؤلاء الفنانين ولن يلاقوا الاحترام الذي كانوا يجدوه في السابق.

وأكدت الناقدة الفنية الكبيرة، أن مصر تذخر بالكثير من النجوم الذين يتميزون بثقل كبير في جميع عناصر صناعة الفن ولن يؤثر فيها موقف فنان ما كـ بيومي فؤاد أو غيره وذلك على خلفية إهانته للفن المصري في ختام مسرحية "زواج اصطناعي" بموسم الرياض.