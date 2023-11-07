في حوارها مع "دوت الخليج الفني".. ماجدة خير الله: تصرف بيومي فؤاد في موسم الرياض مُخزي.. اعتذار محمد سلام عن "زواج اصطناعي" نابع عن قناعة شخصية.. وقوة مصر الناعمة لن تتأثر بحملات مقاطعة فنان ما

القاهرة - محمد ابراهيم - وصفت الناقدة الفنية الكبيرة ماجدة خير الله، ما صدر عن الفنان بيومي فؤاد في موسم الرياض لدى انتهاء عرض مسرحية “زواج اصطناعي” بالموقف المخزي له ولزملائه وللفن المصري برمته كونه يتكلم بالأساس باسم هذا الفن العريق ويمثله في الخارج.

وأشارت في حوارها مع "دوت الخليج الفني" إلى أن ما أقدم عليه بيومي فؤاد، لم يسبق وأن صدر من قبل من أي فنان مصري قدم عروضًا مسرحية أو فنية خارج مصر.

وقالت من حق أي فنان أن يسافر أي بلد ويشارك في أعمال فنية لكن من غير المقبول والمسموح إطلاقا أن يصل الحال بـ بيومي فؤاد، ان يستعطف الجمهور السعودي ويكرر مقولة "كتر خيركم".



وتساءلت في دهشة شديدة: "كتر خيرهم على ايه يعني انت راجل بتقدم عمل فني وبتاخد قصاده مقابل وفق العقود الموقعة بين أطراف العمل الفني".

وعن رأيها في موقف بيومي فؤاد، رأت الناقدة الكبيرة، أن موقفه يحمل نوعًا من الاستجداء، متسائلة بغضب: "هل كنت متوقع مثلا إنك تتعشى"، مؤكدة أن الوضع كان مهينًا جدًا له ولزملائه وكأنهم كانوا ينتظرون "صرة فلوس" بحد قولها.

ولدى سؤالها عن الإجراءات التي من المفترض أن تتخذها الجهات المعنية ازاء هذه الواقعة، تساءلت ماجدة خير الله بغضب: "أين نقابة الممثلين من توجيه اللوم لـ بيومي فؤاد على خلفية مشهد إساءته للفن المصري بموسم الرياض؟!".



وأبدت انزعاجها من صمت النقابة إزاء تصريحات بيومي فؤاد، عند انتهاء عرض "زواج اصطناعي" قائلة: "أنا مستغربة جدا إن النقابة ما جابتش سيرة عن اللي حصل واللي بيحمل إهانة للفن المصري!".

ووجهت رسالة لـ بيومي فؤاد قائلة له: "كان من الأفضل أن لا تزج باسم مصر وفنها وهذا كان سيكون أكرم لنا جميعا".

وبسؤالها عما إن كان بيومي فؤاد تعمد المزايدة على موقف زميله الفنان محمد سلام، أكدت أن هذا ما حدث بالفعل حيث تعمد المشاركة في ذبح الأخير بحد وصفها، واصفة ما أقدم عليه بيومي فؤاد سلوك بأنه سلوك غير إنساني أو حضاري.

وأوضحت الناقدة الفنية أن السر وراء هجوم بيومي فؤاد، على سلام، هو رغبة الأول في تبرئة ساحته على حساب الأخير.

وقالت إن محمد سلام، يعبر بالأساس عن نفسه وعن قناعاته واعتذراه عن المشاركة في المسرحية كان نابعّا من منطلق شخصي ولم يتكلم بإسم زملائه المشاركين في العرض ولم تصدر عنه أي إدانة لهم على خلفية استمراراهم في المشاركة في العروض بموسم الرياض.

وعاتبت بيومي فؤاد قائلة له: "بالعكس موقف محمد سلام اللي ما راحش افضل مليون مرة ممن شارك في مهزلة (زواج اصطناعي)".



وفي ختام حوارها طمأنت الناقدة الكبيرة الجمهور، بأن تصرفات بعض الفنانين ومواقفهم المثيرة للجدل لن تؤثر على قوة مصر الناعمة فهم لا يمثلون هذه القوة بأي حال من الأحوال.

وأشارت إلى أن حملات مقاطعة هؤلاء الفنانين الذين تجاهلوا قصف الاحتلال الصهيوني للمدنيين في قطاع غزة والتي دشنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لن يكون لها تأثير على قوة مصر الناعمة وستقتصر تداعياتها السلبية على هؤلاء الفنانين ولن يلاقوا الاحترام الذي كانوا يجدوه في السابق.

وأكدت في ختام حوارها أن مصر تذخر بالكثير من النجوم الذين يتميزون بثقل كبير في جميع عناصر صناعة الفن ولن يؤثر فيها موقف فنان ما كـ بيومي فؤاد أو غيره وذلك على خلفية ما اعتبرته إهانة للفن المصري أثناء انتهاء عرض "زواج اصطناعي".



