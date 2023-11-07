انت الان تتابع خبر زوجة الفنان اللبناني ملحم زين طلعت إبنة رئيس عربي وملكة جمال.. لن تصدق من تكون! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - لا يعرف الكثيرون أن الفنان اللبناني ملحم زين متزوج من ابنة رئيس عربي والتي خطفت الأنظار بجمالها الأصيل.

وتعرف الفنان اللبناني ملحم زين على زوجته تماني، إبنة الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض، في حفلة عيد ميلادها، حيث أنها طلبت من والدها دعوة ملحم زين لإحياء حفل عيد ميلادها، بعدما شاهدته في برنامج "سوبر ستار" وأعجبت به.تعرف الثنائي في العيد، وتعرف وقتها ملحم زين على شقيق ووالدة تماني، وتقرّب من العائلة، وبعد فترة سافرت تماني مع عائلتها إلى لبنان، ودعاهم ملحم زين الى الغداء، وأعجب بأخلاقها وتصرفاتها، وقررا الارتباط رسمياً.

وتم عقد القرآن عام 2008، وأقاما حفلاً في بيروت، حضره عدد كبير من الشخصيات السياسية والاجتماعية والفنية.

ويفضل الفنان اللبناني ملحم زين أن تبقى حياته الشخصية بعيدة عن الاضواء، اذ لا يشارك صوراً مع زوجته تماني علي سالم البيض، وظهورها في المناسبات نادر جداً.