نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالة سرحان: نتنياهو يعيش أتعس أيامه وهيدفع ثمن انتقامه المجنون غاليًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازال نجوم الإعلام يسعون لتوصيل صوت الشعب الفلسطيني ودعم القضية، فكشفت الإعلامية هالة سرحان عن مظاهرات ضخمة في مدينة نيويورك الأمريكية، احتجاجًا على جرائم وانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، مشيرة إلى أنه شارك فيها آلاف اليهود الأمريكيين حاملين أعلام فلسطين، وهتفوا بشعارات منددة بجرائم الاحتلال، مطالبين بوقف إطلاق النار.

وكتبت هالة سرحان منشور على موقع "أكس"، قائلة: "مظاهرة كبرى في محطة سنترال المحطة المركزية للقطارات في نيويورك، الآلاف من اليهود الأمريكيين يحملون علم فلسطين، ويهتفون دعوا غزة تعيش.. ويلبسون تي شيرتات سوداء، مكتوب عليها بالأبيض أوقفوا إطلاق النار، وعبارات موجهة إلى نتين ياهو".

وتابعت هالة: “أنت لا تمثلنا”، مثل هذه التظاهرات لا تحدث اعتباطًا، الهيئة المنظمة لا بد أن تتقدم إلى بلدية نيويورك بطلب عمل مظاهرة في مكان معين، وعدد ساعات معينة، ولا بد من الحصول على ترخيص، والغريب أن نيويورك معقل اليهود المتشددين، يحدث فيها مثل هذا التجمع المهول من الجالية اليهودية، للتضامن مع الشعب الفلسطيني".

وأردفت: “لكن لا يخلو الأمر من اعتقال عدة مئات، لأن هناك قانون يمنع أي سب لليهود في أمريكا، باعتبار ذلك جريمة ضد السامية.. وهذه حجة للقبض على البعض، التظاهرة تعتبر ظاهرة إيجابية عظيمة، لم يحسب حساباتها رئيس الوزراء الاسرائيلي، في مغامرته الملتاثة بقصف غزة والمدنيين الأبرياء، وحتى الموقف الأمريكي الذي كان مؤيدًا مئة بالمئة، يتغير كل يوم، بسبب الضغوط الشعبية غير المسبوقة في أمريكا وضغوط الكونجرس، ضد الدعم الأعمى والتسليح الضخم، وقصف المدنيين، حتى بايدن نفسه انسحب من الصورة، وأصبح وزير الخارجية هو المفاوض الأمريكي الأول، ينادي بمنع التهجير القسري، ويطالب بإدخال المساعدات”.

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واختتمت هالة سرحان، قائلة:"أعتقد أن نتنياهو يعيش أتعس أيامه، ويومًا بعد يوم يزيد التأييد العالمي للشعب الفلسطيني البطل، وينحسر التأييد ويتحول إلى إدانة المجازر والمذابح الغاشمة للشعب الأعزل، ومقتل 12 ألف فلسطيني نصفهم من الأطفال والنساء، وأن العالم الغربي يدين كيان الاحتلال، ويصف معاناة أهل غزة بأنهم عاشوا في سجن مفتوح عشرات السنين، واليوم تعيد إسرائيل الكرة بإبادة جماعية وحشية لشعب بأكمله، جريمة حرب رهيبة ومرعبة، والشاهد العالم أجمع، تكفي فيديوهات شعوب الكرة الأرضية في محكمة العدل الدولية، سوف يدفعون ثمن الانتقام المجنون غاليًا.. لقد حكمت بالفعل محكمة الإنسانية محكمة البشرية".

هالة سرحان: أرض مصر لأهلها..والجيش لن يدخل في حرب إلا دفاعًا عن أرضها وشعبها

وكانت قد حرصت الإعلامية هالة سرحان على الرد عن من يطالبون بتدخل الجيش المصري في حرب مع الجيش الإسرائيلي لمساندة الشعب الفلسطيني، بسبب الأوضاع التي يشهدها أهالي قطاع غزة، من انتهاكات وجرائم حرب لا إنسانية، راح ضحيتها آلاف الأرواح البريئة.

ونشرت الإعلامية هالة سرحان تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات "أكس"، معلقة: ‏"أي كائن من بتوع النخوة ومصر تفتح حدودها وتروح تحارب حربًا أساسًا لم تبدأها خارج حدودها يصمت؛ تمامًا لأن هذه حرب تدعي المقاومة أنها من أجل الشعب الفلسطيني وزعيم مقاومة وقف يدعو للزحف نحو الحدود المصرية، مع أن في حدود غزة الشرقية إلى أرض فلسطين الأصلية".

وتابعت هالة سرحان: "وردد الزعيم نحن في حاجة إلى دماء الأطفال والنساء لأنها تشعل جذوة النضال في قلوبنا، والتاني قال الأنفاق دي لحماية حماس أما المدنيين فدول مسئولية الأمم المتحدة حرفيًا ومسجل.. طيب أنت بتدافع كمقاومة عن مين يا جدع؟ طيب هي المقاومة مش مسئولة عن حماية شعب اقتلع من أرضه وبيته في 24 ساعة بسبب ضربة المقاومة المفاجئة؟".

هالة سرحان تتسائل: هي المقاومة مش مسئولة عن حماية الشعب؟

واختتمت هالة سرحان، قائلة: "منطقي إنكم تدافعوا عن الشعب؟ ويكون عندكم حماس النخوة للدفاع في حرب أنتم اشعلتم نيرانها ويكون عندكم مسئولية عن هذا الشعب المناضل العظيم، مش تولع الدنيا وتقول فين جيش مصر هاتوه يحارب لنا، فين أرض مصر نحولها لوطن بديل.. أرض مصر لأهلها وسيناء بالتحديد هي خط الدفاع الأول عن الحدود، والجيش المصري العظيم لن يدخل في حرب إلا دفاعًا عن أرض وشعب مصر".