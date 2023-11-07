انت الأن تتابع خبر شاعر لبناني يهاجم وائل كفوري بسبب غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هاجم الشاعر اللبناني أحمد ماضي، عددًا من الفنانين ومن بيهم الفنان وائل كفوري، بسبب استمرارهم بالغناء واحياء الحفلات الفنية في ظل الاوضاع السيئة التي يشهدها قطاع غزة.

وأبدى ماضي خلال حواره مع الإعلامية رابعة الزيات، عبر قناة الجديد، استياءه من الفنان وائل كفوري على الرغم من حبه له لإحيائه حفلا في فرنسا، بالتزامن مع ارتقاء آلاف الشهداء من أطفال غزة.



ورفض الشاعر اللبناني التبرير لأي فنان "قادر" على إلغاء حفل ولم يقم بذلك، قائلا إن بعض الفنانين يستطعيون دفع أجرة الفرقة الموسيقية دون إقامة الحفل.



وعلى صعيد متصل، لا يرى ماضي إحياء فنانين آخرين لحفلاتهم، باعتبار أنهم لا ينامون على أموال طائلة وفق تعبيره .