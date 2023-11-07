انت الأن تتابع خبر نور الفلاح تلزم آل باتشينو بمبالغ طائلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توصل النجم العالمي، آل باتشينو وصديقته الكويتية السابقة، نور الفلاح، الى اتفاق تسوية حول حضانة طفلهما "رومان" بدفعه مبلغاً شهرياً كنفقة للطفل تقدر بـ 30 ألف دولار.



ووفقًا لموقع "TMZ" فإن الخلاف بينهما على حضانة الطفل انتهى سريعًا حيث فضل "آل باتشينو" أن يكون ابنه "رومان" مع والدته "نور" وسيقوم بالتكفل بجميع النفقات.



وكشف موقع "The Blast" عن مستند طالبته خلاله "نور الفلاح" حضانة طفلها "رومان" من "ال باتشينو" الذي رزقت به بشهر يونيو (حزيران) الماضي وأثار الموضوع جدلًا كبيرًا وقتها.



وأوضح المستند قيام "نور" بالمطالبة بتحمل "آل باتشينو" نفقات طفله إلى جانب حقها الكامل في حضانته وسيسمح لـ "آل باتشينو" المشاركة في العديد من الاختيارات الخاصة بالطفل منها دراسته، علاجه، ديانته.



كما طلبت "نور الفلاح" من المحكمة إجبار "آل باتشينو" على دفع أتعاب المحاماة وأي تكاليف مرتبطة بهذه القضية، أما بالنسبة للطفل فلم يتم إدراج المبلغ المحدد في المستند الأول الذي تم تقديمه للمحكمة بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وسيقوم "آل باتشينو" بالتكفل بنفقات الطفل "رومان" ودفع مبلغ شهري مع الأخذ في الاعتبار مقدار الأموال التي يجنيها سنويًا وسيتم تحديد النفقة وفقًا لها.



ورحب "آل باتشينو" بابنه "رومان" في شهر يونيو (حزيران) الماضي.



وتشير شهادة الميلاد إلى أن الطفل ولد في مستشفى سيدار سيناي في لوس أنجلوس، و "رومان" هو الطفل الرابع لـ "آل باتشينو" فهو يشارك توأمًا يبلغ من العمر 22 عامًا مع بيفرلي دانجيلو صديقته السابقة، وابنه الأكبر من صديقته جان تارانت.



وأشارت التقارير العالمية إلى أن "آل باتشينو" مستسلم للأمر تمامًا ولا يحارب بأي شكل من الأشكال نظرًا لأنهما لم يكونا زوجين بشكل رسمي وهي العملية القانونية الوحيدة لإثبات الأبوة و إعالة الطفل.



وطالب "آل باتشينو" من "نور الفلاح" اختبار الحمض النووي فور علمه عن حملها منه وأكد أحد المصادر المقربة من "آل باتشينو" وقتها عدم قدرته على الإنجاب ومعاناته من مشاكل طبية تمنعه من إنجاب الأطفال وعن صدمته عندما علم بخبر حمل صديقته وشكه في الأمر حتى ظهور نتيجة تحليل الحمض النووي والذي أظهر بالفعل أن الطفل هو ابن "ال باتشينو" الشرعي .