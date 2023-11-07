انت الأن تتابع خبر ديانا كرزون تشيد بجهود الأردن في دعم قطاع غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة الاردنية ديانا كرزون، الاثنين، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "X" ، تغريدة عن جهود الأردن بتقديم المساعدات لأهل قطاع غزة المحاصرة .



وأعادت كرزون نشر من الحساب الرسمي لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين على منصة إكس والتي تضمنت " بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة. هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين " .



">November 5, 2023





وعلقت كرزون في التغريدة : "الاردن هي الدولة الأولى عالميا التي تكسر الحصار عن غزة ، وتدعم مستشفاها الميداني بمساعدات طبية ودوائية عاجلة بجهود الرجال نشامى القوات المسلحة الاردنية ️" .



">November 6, 2023