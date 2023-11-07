انت الأن تتابع خبر ديانا كرزون تشيد بجهود الأردن في دعم قطاع غزة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة الاردنية ديانا كرزون، الاثنين، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "X" ، تغريدة عن جهود الأردن بتقديم المساعدات لأهل قطاع غزة المحاصرة .
وأعادت كرزون نشر من الحساب الرسمي لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين على منصة إكس والتي تضمنت " بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة. هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين " .
">November 5, 2023
بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة. هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين pic.twitter.com/cvW0aX877K— عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII)
بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة. هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين pic.twitter.com/cvW0aX877K— عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) November 5, 2023
وعلقت كرزون في التغريدة : "الاردن هي الدولة الأولى عالميا التي تكسر الحصار عن غزة ، وتدعم مستشفاها الميداني بمساعدات طبية ودوائية عاجلة بجهود الرجال نشامى القوات المسلحة الاردنية ️" .
">November 6, 2023
الاردن هي الدولة الأولى عالميا التي تكسر الحصار عن غزة ، وتدعم مستشفاها الميداني بمساعدات طبية ودوائية عاجلة بجهود الرجال نشامى القوات المسلحة الاردنية ️@KingAbdullahII https://t.co/uPm1auFVCI— Diana karazon ديانا كرزون(أم راشد) (@iamdianakarazon)
الاردن هي الدولة الأولى عالميا التي تكسر الحصار عن غزة ، وتدعم مستشفاها الميداني بمساعدات طبية ودوائية عاجلة بجهود الرجال نشامى القوات المسلحة الاردنية 🇵🇸🇯🇴❤️@KingAbdullahII https://t.co/uPm1auFVCI— Diana karazon🍒 ديانا كرزون(أم راشد) (@iamdianakarazon) November 6, 2023