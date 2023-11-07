نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برفقة أسرته.. حسن شاكوش يؤدي مناسك العمرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، بأداء مناسك العمرة برفقة أسرته، وشارك جمهوره صورة له من داخل الحرم المكي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

حسن شاكوش يؤدي مناسك العمرة

ونشر حسن شاكوش صورة جمعته بأسرته عبر حسابه على “فيس بوك” وعلق قائلا: “ربنا يتقبل منا يارب، وربنا يكرم كل مشتاق بزيارة النبي”.

أغنية في داهية لـ حسن شاكوش

وتعد أغنية في داهية هي أخر أعمال حسن شاكوش، والتي قدمها بالتعاون مع عمر كمال، ومن كلمات إسلام المصري ومحمد حسني،وألحان عمر كمال وناصر بيتس.

كلمات أغنية في داهية لحسن شاكوش

كلمات الاغنية:

ياليلي ياليلي ياليلي ياااا ليل ( يا حته غوباشا )

نفسيتى في أزمة غيرلى الجو ( غيرلي الجو )

شممنى رزمة يمكن تحلو ( يمكن تحلو )

ما بلاش مدايقه مش طالبه ياس ( مش طالبه ياس )

دى العيشه رايقه لو فيها رااااااقص

معايا طالبه طالبه طالبه ( طالبه )

سفر وصحبه صحبه صحبه ( صحبه )

يا دنيا روقي روقي روقي ( روقي )

مكان ما رجلي هتودينى سوقى

لا مش حبيبتى بقيتى أكس ( اه والله )

من يوم ما سبتى عايش ريلاكس ( ريلاكس خالص )

سهران ليلاتى على النت فيليكس ( كل يوم )

ومعايا اخواتى والشيشه مييييكس

ف داهيه داهيه داهيه ( داهيه )

دى جايبه ناهيه ناهيه ناهيه ( ناهيه )

راحت فلوسى لوسى لوسى ( لوسى )

ع الخروجات واكل سوشى

استنى استنى استنى استنى

سنجل رايق.. مش بدايق.. ايه يزعلنى

ظابط حالي.. رايق بإلى.. ايه شاغلنى

يا اللى بيعنى.. لى مصدعنى.. فكك منى

اوعى ترن.. اوعى تزن.. ولا تكلمنى

دى رايقه رايقه رايقه رايقه ( رايقه )

دماغى فايقه فايقه فايقه ( فايقه )

مش ناقصه غم أو مدايقه

انا عايز افرح رقصونى شويه

ياليلي ياليلي ياليلي ياااا ليل ( يا حته غوباشا )

يا حلو يا جميل يا حلو

يا حلو يا جميل

ف داهيه داهيه داهيه ( داهيه )

دى جايبه ناهيه ناهيه ناهيه ( ناهيه )

راحت فلوسى لوسى لوسى ( لوسى )

ع الخروجات واكل سوشى