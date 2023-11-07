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أحمد جودة - القاهرة - "تسول وشعارات فارغة" شريف إكرامي يرد على بيومي فؤاد بكلمات نارية

"تسول وشعارات فارغة" شريف إكرامي يرد على بيومي فؤاد بكلمات نارية، قام حارس مرمى فريق بيراميدز، شريف إكرامي، بانتقاد تصريحات الفنان بيومي فؤاد التي استهدف فيها الفنان محمد سلام بعد انسحابه من مسرحية "زواج اصطناعي"، حيث تحدث عن رسالة الفن التي يقدمها.

"تسول وشعارات فارغة" شريف إكرامي يرد على بيومي فؤاد بكلمات نارية

"تسول وشعارات فارغة" شريف إكرامي يرد على بيومي فؤاد بكلمات نارية

وقال شريف إكرامي، عبر صفحته الشخصية على موقع إكس: "كل شخص عام أو مشهور له الحرية في اتخاذ موقفه تجاه ما يحدث في غزة.. موقفك المبني على منظومة قيَّمك وعلي قواعدك الأخلاقية وعلي أولوياتك وقناعاتك".

وأضاف: "موقفك من حقك، لكن مش من حقك تتحكم في رد فعل الناس قبولهم أو رفضهم احترامهم أو احتقارهم مدحهم لك أو اشمئزازهم منك".

واختتم شريف إكرامي: "أكره التنظير والمزايدة، لكن أكره أكثر التسول والتبرير والشعارات الفارغة، فأرجوك لا تتحدث بالنيابة عن زملائك ولا عن مجالك ولا تتكلم باسم بلدك.. فاختياراتك وقراراتك تخصك أنت، فرجاءً تحدث فقط بالنيابة عن نفسك".

تصريحات بيومي فؤاد خلال مسرحية زواج اصطناعي

أثار الفنان بيومي فؤاد، حالة من الجدل، بعد مهاجمة الفنان محمد سلام في نهاية عرض مسرحية "زواج اصطناعي" بموسم الرياض قائلا: "من حقك أنك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك، إحنا مبنجيش علشان نضحك حضراتكم إحنا بنقدم فننا المصري إنتوا بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدا شيء عظيم أني أخرج اتصور مع شاب سعودي ومع سيدة سعودية وهي تعلم أني مصري أنا بشرف بلدي".

أزمة محمد سلام ومسرحية زواج اصطناعي

"تسول وشعارات فارغة" شريف إكرامي يرد على بيومي فؤاد بكلمات نارية

نشر الفنان محمد سلام مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي في فيس بوك، توقع خلال أن يتم إلغاء موسم الرياض بسبب الأحداث التي تشهدها غزة، بعد قرار إلغاء مهرجانات كبيرة مثل القاهرة السينمائي والجونة.

وأكد محمد سلام، أنه في حالة عدم تأجيل عرض المسرحية، سوف يقوم بالاعتذارعن السفر، لأنه لن يستطيع أن يقدم كوميديا ويرقص، تزامنا مع ما تشهده فلسطين من أحداث مؤسفة.