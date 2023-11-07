أحمد الفيشاوي يكشف تفاصيل "السيستم": فيلم كوميدي رومانسي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد الفيشاوي، النقاب عن تفاصيل فيلمه الجديد الذي بعنوان "السيستم"، حيث يجري العمل على الانتهاء من تصويره في الفترة المقبلة ومن المخطط عرضه قريبا في دور السينما داخل وخارج مصر.

تفاصيل فيلم السيستم

وفيلم السيستم يقع ضمن نوعية افلام الكوميديا الرومانسية ومستوحى من الفيلم الأجنبي "هيتش" الذي عُرض في عام 2005، ويتناول قصة الفيلم مغامرات البطل الذي يجد صعوبة في التعامل مع النساء والفتيات، وصديقه يقوم بتعليمه كيفية التعامل معهن.

هذا العمل الجديد يمثل تجربة فنية جديدة للفيشاوي ويعكف على تقديمه بأسلوب كوميدي مميز، مما يثير ترقب الجماهير لمشاهدته عند عرضه في دور السينما.

تصريحات أحمد الفيشاوي

وقال الفيشاوي في في تصريحات لبرنامج "عرب وود": "السيستم فيلم كوميدي رومانتيك، فكرته مأخوذة من فيلمين Crazy Stupid Love وHitch، والفكرة تم تقديمها في أفلام كثيرة، وبطل الفيلم مش عارف يتعامل مع الستات أو البنات، وصديق البطل بيعلمه".

أحداث فيلم السيستم

تدور أحداث فيلم "السيستم" في إطار اجتماعي لايت، حول شاب يعاني من عقدة من السيدات الجميلات بسبب مشكلة قديمة، ويتقابل مع النجمة بسنت شوقي، التي تعاني من عقدة من الرجال بسبب تجاربها الفاشلة معهم.

أبطال فيلم السيستم لـ احمد الفيشاوي

وفيلم "السيستم" بطولة كلا من النجم أحمد الفيشاوي، وطارق لطفي، نسرين طافش، وبسنت شوقي، ومن تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري في أول أعماله، وتصوير هيثم ناصر.

يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، ومن أبرزهم الفنانة نهى عابدين، ورانيا منصور، وأحمد فهيم.

أعمال أحمد الفيشاوي

وينتظر الفنان أحمد الفيشاوي عرض فيلمه الجديد "عادل مش عادل" والذي من المقرر عرضه في نهاية شهر ديسمبر المقبل، لينافس في دور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام الشتاء.

أبطال فيلم عادل مش عادل لـ احمد الفيشاوي

ويشارك الفيشاوي في البطولة كلًا من: شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، نوال، بدرية طلبة، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج أحمد يسري، وقصة وحوار أدهم سعيد وحسام كمال.