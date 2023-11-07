نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لم تكن موفقًا.. تامر أمين لـ بيومي فؤاد: انقذ الموقف بدلا من مهاجمة محمد سلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد الإعلامي تامر أمين الفنان بيومي فؤاد بسبب كلمته المثيرة للجدل بعد عرض مسرحية "زواج اصطناعي" في موسم الرياض، حيث انتقد طريقة انسحاب الفنان محمد سلام من المسرحية تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ووجه له رسالة عتاب،وذلك خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر قناة النهار.

وقال تامر أمين: "اللي إنت عملته يا أستاذ بيومي إنك تصدرت المشهد طواعية دون مبرر، وخليت الناس تستفز منك دون مبرر ومجانا".

وتابع: "لو عايز تدافع عن نفسك والمجموعة اللي سافرت واشتغلت، ومحمد أنور اللي أنقذ الموقف بدل محمد سلام، كنت تطلع تقول يا جماعة ده شغلنا وإحنا ملتزمين تجاه شغلنا، وهذا لا يمنع أبدا تضامننا وتعاطفنا ودعمنا الكامل للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يتعرض للإبادة الجماعية والسفك والقتل كل يوم".

وأستكمل حديثه قائلا: "أنا سمعت فيديو اعتذار محمد سلام مرات وليس فيه أي إهانة لفنه، ورقم اثنين إيه دخل حب أو كره السعودية في القصة؟ وإن لك الشرف تتصور مع مواطن سعودي، النجوم والفنانين كل الناس لها الشرف تتصور معاهم".

وأضاف: "ثالثا إيه دخل الفلوس في الموضوع؟ ذكر الفلوس هو اللي جاب لك الكلام يا أستاذ بيومي، وإنت غير موفق في هذه النقطة، كلنا بنشتغل علشان الفلوس، ونحب شغلنا ومهنتنا لكن مش مجانا".

وأشار تامر أمين إلى الجدل حول توقيت عرض المسرحية الكوميدية الآن قائلا: "إنت ابن بلد يا بيومي وأخلاق، لو أنا عامل فرح بنتي في الشارع، والعمارة جنبنا فيها ميت وحالة عزاء، هتعرف تعمل فرح بنتك وترقص وتغني للصبح؟ قلبك مش هيطاوعك، وإما هتأجل الفرح أو تلغيه، أو هتعمله من غير مزيكا".