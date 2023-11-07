ماجدة خير الله: بيومي فؤاد ظهر وكأنه متسول في السعودية

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الناقدة ماجدة خيرالله، أن كل شخص حر في رأيه من تضامن البعض حول موقف الفنان بيومي فؤاد مثل الفنانة وفاء عامر، ورفض البعض موقفه مثل صبري فراز والمخرجة كاملة أبو ذكري، موضحة أنها أندهشت من جملة "إحنا مش جايين علشان الفلوس" التي ذكرها خلال نهاية العرض المسرحي.



وتابعت ماجدة خير الله، خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج تفاصيل، للإعلامية نهال طايل، والمذاع على قناة صدى البلد 2، قائلة: "أنا استغربت من الجملة اللي قالها إحنا مش جايين علشان الفلوس.. أومال أنت جاي علشان يعشوك أخر الليل.. ما أي حد بيقدم عمل فني أو غير فني بيتقاضى عليه أجر ياخده بإحترام".



واستكملت ماجدة خير الله، أنه من المفترض أن الجمهور الذي يشكر الفنان وهو أمر معتاد عليه منذ قديم الأزل ولكن ليس الفنان أن يشكر الجمهور، وكل شخص احترامه لنفسه يجعله يتصرف كما يشاء، ومن المفترض أن الفنان بعد نهاية العرض المسرحي يظهر برفقة زملائه ويحيون الجمهور ثم يسدل الستار.

واختتمت ماجدة خير الله حديثها قائلة:"بيومي فؤاد قال والله ما أخدنا فلوس.. إيه يا ابني فيه إيه!؟ حاجه ولا التسول ده لو فيه متسول في الشارع هتديله فلوس مش هيقولك كتر خيرك كتر خيرك".

مواعيد برنامج تفاصيل

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء وهو برنامج اجتماعي وتقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2.