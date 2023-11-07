رانيا منصور تتضامن مع القضية الفلسطينية.. (تفاصيل)

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت الفنانة رانيا منصور، على دعمها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني، وذلك بعد الأحداث الجارية لأهالي وأطفال غزة من قصف وعنف مستمر على يد الإحتلال الصهيوني.

تصريحات رانيا منصور

وبدأت خلال حديثها مع برنامج عرب وود، بالدعاء كما استشهدت بآية قرآنية اتجاه أهل غزة بسبب ما يتعرضون له من اعتداءات وانتهاكات وحشية من قبل قوات الاحتلال.

وعلقت رانيا منصور قائلة: "ربنا عنده حكمة.. نعجز عن التعبير أمام الأحداث الصعبة وموت الأطفال لكن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها.. فطالما وضعهم بهذا الظرف، هم قده.. بحكمة الهية، وربنا يكتبلهم النصر".

فيلم "السيستم"

وتشارك الفنانة رانيا منصور حاليًا في فيلم السيستم بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، الذي تقوم بتصويره،والذي من المقرر عرضه بعد الإنتهاءمن تصويره.

أحداث فيلم السيستم

تدور أحداث فيلم "السيستم" في إطار اجتماعي لايت، حول شاب يعاني من عقدة من السيدات الجميلات بسبب مشكلة قديمة، ويتقابل مع بسنت شوقي، التي تعاني من عقدة من الرجال بسبب تجاربها الفاشلة معهم.

أبطال فيلم السيستم

وفيلم "السيستم" بطولة كلا من النجم أحمد الفيشاوي، وطارق لطفي، نسرين طافش، وبسنت شوقي، ومن تأليف أحمد مصطفى، وإخراجأحمد البنداري في أول أعماله، وتصوير هيثم ناصر.

يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، ومن أبرزهم الفنانة نهى عابدين، ورانيا منصور، وأحمد فهيم.

آخر أعمال الفنانة رانيا منصور

قدمت رانيا منصور أعمالًا فنية مميزة في الفترة الأخيرة، وشاركت في مسلسل "عيشها بفرحة" في إطار حكاية "55 مشكلة حب". يستندالمسلسل إلى كتاب الدكتور مصطفى محمود، وقد كُتب السيناريو بواسطة عمرو محمود ياسين، وأخرجه ألبير مكرم. تألقت رانيا منصور فيهذا العمل إلى جانب مجموعة من الممثلين الموهوبين.

كما شاركت أيضًا في الحكاية الرابعة من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، الذي كتبه عمرو محمود ياسين وأخرجه محمد جمعة،جسدت دورًامهمًا في هذا العمل الذي جمع بين عدد من النجوم مثل شريف سلامة وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان.

تألقت رانيا منصور في هذه الأدوار وأظهرت مهارات تمثيلية عالية، مما جعلها واحدة من الوجوه المميزة في الدراما المصرية والعربية.