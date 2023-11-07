أحمد الفيشاوي يستعد لعمل سينمائي جديد "بنقدر ظروفك"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن النجم أحمد الفيشاوي عن قيامه بالتحضيرات لعمل سينمائي جديد، والذي بعنوان، “ بنقدر ظروفك”، وذلك خلال الفترة المقبلة، والفيلم من إخراج أيمن مكرم وتأليف سمير النيل.

فيلم "بنقدر ظروفك"

وكشف الفنان أحمد الفيشاوي من خلال برنامج “عرب وود” عن تحضيراته لفيلم آخر يحمل اسم "بنقدر ظروفك" قائلا: "معظم المشاهد في الأحياء الشعبية وهي مكان البطل، والفيلم من إخراج أيمن مكرم، وعملنا مع بعض فيلم يوم وليلة واستمتعت جدا، وتأليف سمير النيل،والعمل كله مفاجآت ومشاهد صعبة جدا".

فيلم "السيستم"

وكان النجم أحمد الفيشاوي قد كشف تفاصيل فيلم السيستم في تصريحات لبرنامج "عرب وود": "السيستم فيلم كوميدي رومانتيك،فكرته مأخوذة من فيلمين Crazy Stupid Love وHitch، والفكرة تم تقديمها في أفلام كثيرة، وبطل الفيلم مش عارف يتعامل مع الستاتأو البنات، وصديق البطل بيعلمه".

أحداث فيلم "السيستم"

تدور أحداث فيلم "السيستم" في إطار اجتماعي لايت، حول شاب يعاني من عقدة من السيدات الجميلات بسبب مشكلة قديمة، ويتقابل مع بسنت شوقي، التي تعاني من عقدة من الرجال بسبب تجاربها الفاشلة معهم.

أبطال فيلم "السيستم"

وفيلم "السيستم" بطولة كلا من النجم أحمد الفيشاوي، وطارق لطفي، نسرين طافش، وبسنت شوقي، ومن تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري في أول أعماله، وتصوير هيثم ناصر.

يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، ومن أبرزهم الفنانة نهى عابدين، ورانيا منصور، وأحمد فهيم.

أعمال أخرى لـ أحمد الفيشاوي

وينتظر الفنان أحمد الفيشاوي عرض فيلمه الجديد "عادل مش عادل" والذي من المقرر عرضه في نهاية شهر ديسمبر المقبل، لينافس في دور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام الشتاء.

أبطال فيلم "عادل مش عادل"

ويشارك الفيشاوي في البطولة الفنانه شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، نوال، بدرية طلبة، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج أحمد يسري، وقصة وحوار أدهم سعيد وحسام كمال.

آخر أعمال أحمد الفيشاوي في السينمات

يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي كان فيلم "رهبة" والذي عُرض بالسينمات خلال الفترة الماضية.

أحداث فيلم "رهبة"

وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حيث يعيش سيد رهبة في أحد الأحياء الشعبية، ويفرض سيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاؤه وشجاعته،ولكن حينما يتعرض إلى حادث أليم سرعان ما تتغير أحواله تمامًا رأسًا على عقب.

أبطال فيلم "رهبة"

وشارك في البطولة عدد من النجوم وهم محمود البزاوي، نسرين أمين، ياسر الطوبجي، سما إبراهيم، مصطفى غريب، أحمد رمزي، ثراءجبيل، محمد لطفي، وعبدالرحمن ظاظا، ومحمد القس"، وهو من تأليف أحمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق.