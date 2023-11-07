مع مطربة أغاني مسلسل "لؤلؤ".. أحمد الفيشاوي يحضر لـ أغنية R&B

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن إستعداده لطرح أغنية جديدة التي بعنوان R&B، وهي من إنتاجه وإخراجه، وذلك بالتعاون مع الفنانه نور عبدالسلام مغنية أغاني مسلسل لؤلؤ، بطولة الفنانه مي عمر.

أغنية R&B لـ أحمد الفيشاوي

وأعلن الفنان أحمد الفيشاوي عن قيامه بالتحضير لأغنية جديدة وذلك من خلال لقائه في برنامج “عرب وود”.

وقال أحمد الفيشاوي:استعد لطرح اغنية من انتاجي واخراجي مع الفنانة نور عبد السلام التي غنت اغاني مسلسل لؤلؤ بعنوان R&B.

أحمد الفيشاوي يعلن عن تحضيره لفيلم جديد

أعلن النجم أحمد الفيشاوي عن قيامه بالتحضيرات لعمل سينمائي جديد، والذي بعنوان، “ بنقدر ظروفك”، وذلك خلال الفترة المقبلة، بعدإنتهائه من فيلم السيستم الذي يقوم بتصويره خلال هذه الفترة، ومن المقرر عرضه في دور العرض بعد الإنتهاء من تصويره.

فيلم "بنقدر ظروفك"

وكشف الفنان أحمد الفيشاوي من خلال برنامج “عرب وود” عن تحضيراته لفيلم آخر يحمل اسم "بنقدر ظروفك" قائلا: "معظم المشاهد فيالأحياء الشعبية وهي مكان البطل، والفيلم من إخراج أيمن مكرم، وعملنا مع بعض فيلم يوم وليلة واستمتعت جدا، وتأليف سمير النيل،والعمل كله مفاجآت ومشاهد صعبة جدا".

فيلم السيستم لـ أحمد الفيشاوي

وكان النجم أحمد الفيشاوي قد كشف تفاصيل فيلم السيستم في تصريحات لبرنامج "عرب وود": "السيستم فيلم كوميدي رومانتيك،فكرته مأخوذة من فيلمين Crazy Stupid Love وHitch، والفكرة تم تقديمها في أفلام كثيرة، وبطل الفيلم مش عارف يتعامل مع الستاتأو البنات، وصديق البطل بيعلمه".

أحداث فيلم السيستم

تدور أحداث فيلم "السيستم" في إطار اجتماعي لايت، حول شاب يعاني من عقدة من السيدات الجميلات بسبب مشكلة قديمة، ويتقابل معبسنت شوقي، التي تعاني من عقدة من الرجال بسبب تجاربها الفاشلة معهم.

أبطال فيلم السيستم

وفيلم "السيستم" بطولة كلا من النجم أحمد الفيشاوي، وطارق لطفي، نسرين طافش، وبسنت شوقي، ومن تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري في أول أعماله، وتصوير هيثم ناصر.

يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، ومن أبرزهم الفنانة نهى عابدين، ورانيا منصور، وأحمد فهيم.