نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد علي رزق عن الكيان الصهيوني: "ربنا ينتقم منه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان محمد علي رزق عن حزنه الشديد بسبب الأحداث التي يشهدها الشعب الفلسطيني على يد جيش الإحتلال الاسرائيلي، منقصف وتدمير وقتل، وتحديدًا في قطاع غزة.

محمد علي رزق يدعم القضية الفلسطينية

وعلق "محمد علي رزق" خلال لقائه ببرنامج "عرب وود" عن تصاعد الأحداث في غزة قائلا: "لا تعليق، الناس دي مش مستنية كلام، الناس دي مش مستنية مواساة فيه إحساس بالعجز والقهر أطفال بتموت وعائلات كاملة بتموت".

وتابع محمد علي رزق قائلًا: "ربنا المنتقم الجبار اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، والناس دي تجبرت أوي، توحشت أوي، نتمني من الله ينتقملنا منهم والشعب الفلسطيني كلنا عارفين محتاج ايه، مش محتاج دعوة محتاج حركة".

فيلم السيستم

ويظهر الفنان محمد علي رزق كضيف شرف خلال أحداث فيلم السيستم، الذي يقوم ببطولته الفنان احمد الفيشاوي.

أحداث فيلم السيستم

تدور أحداث فيلم "السيستم" في إطار اجتماعي لايت، حول شاب يعاني من عقدة من السيدات الجميلات بسبب مشكلة قديمة، ويتقابل مع بسنت شوقي، التي تعاني من عقدة من الرجال بسبب تجاربها الفاشلة معهم.

أبطال فيلم السيستم

وفيلم "السيستم" بطولة كلا من النجم أحمد الفيشاوي، وطارق لطفي، نسرين طافش، وبسنت شوقي، ومن تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري في أول أعماله، وتصوير هيثم ناصر.

يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، ومن أبرزهم الفنانة نهى عابدين، ورانيا منصور، وأحمد فهيم.

مسلسل كشف مستعجل

من جهة أخرى، شارك الفنان محمد علي رزق بظهور مميز كضيف شرف في أحداث مسلسل "كشف مستعجل"، الذي عُرض بشكل حصري على منصة "watch it" خلال موسم دراما رمضان لعام 2023.

أبطال مسلسل كشف مستعجل

العمل يجمع نخبة من النجوم منهم مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ومحمد لطفي، إلى جانب مشاركة محمدعلي رزق كضيف شرف،تمتاز هذه الدراما بتقديمها في 15 حلقة وهي واحدة من أوائل الأعمال الأصلية التي قدمتها منصة "watch it" في موسم رمضان لهذا العام.