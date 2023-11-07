نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باميلا الكيك تدخل في مواجهة مع جمهورها وهذه رسالتها في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

بإطلالة غريبة من نوعها اعتمدتها الفنانة اللبنانية باميلا الكيك للظهور بشكل ملفت للنظر.

وحرصت "باميلا" على توجيه رسالة لجمهورها ومشاركتها بصورة لها أيضا من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور ومقاطع الفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بتعليق قالت فيه:" بيقولو حب حالك لتقدر تحب لحواليك، غيرنا المعادلة ما بدي ياك بقى تحب حالك".



وأضافت:" فكر فكر بحالك تعرف على حالك ومن هونيك بتكر السبحة".



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات تسلم لسانك، وحشتينا يا عاليا كرم، ياريت يكون مسلسل كريستال الجزء الثاني، باميلا الجميلة الرقيقة، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال الفنانة باميلا الكيك



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة باميلا الكيك مسلسل كريستال، والذي ضم نخبة من الممثلين السوريين واللبنانين وأبرزهم: محمود نصر، باميلا الكيك، ستيفاني عطالله، لين غرة، آنجو ريحان، إياد أبو الشامات، رولا حمادة، خالد شباط، ريحان اسطا، بلال مارتيني، ليا مباردي وهاكان ارسلان،



وقد تلقت باميلا على إشادات واسعة من جمهور ونجوم ونقاد الوطن العربي، نظرا تجسيدها بشخصية عاليا كرم، مصممة الازياء الشهيرة، وغلبت أحداث شخصية باميلا على الطابع القوى والمتحكم.

أحداث مسلسل كريستال



دارت أحداث مسلسل كريستال في إطار الاثارة والتشويق، وتصاعد الأحداث بين عاليا وفاي وجواد، ثم ترك جواد والذي يعمل طبيب تجميل في مستشفى عاليا فاي لكي يرد لها الانتقام فتحمل فاي من جواد ولكنها لم تحصل على حملها بسبب إسقاط عليا لها، وتنتقم فاي من جميع الأشخاص ويتركها عائلتها في نهاية المسلسل فتكسب المال وتخسر حب حياتها.