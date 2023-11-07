نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ورد الخال حزينة لهذا السبب في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أعربت الفنانة اللبنانية ورد الخال عن حزنها الشديد على استشهاد الأخوات الثلاث، ريماس، تالين ولايان محمود شور، اللواتي قضَين ليلة أمس مع جدّتهن في مجزرة استهداف سيارتهنّ بصاروخ إسرائيلي بجنوب لبنان، أثناء عودتهن إلى بيروت للالتحاق بمدرستهن،

وشاركت جمهورها بصورة الفتيات الثلاث، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور ومقاطع الفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بتعليق قالت فيه: "الله يرحم هذه الأرواح”.

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب عدد كبير من نجوم الوسط الفني والاعلامي والسوشيال ميديا معبرين عن حزنهم الشديد، وكانت من أبرز التعليقات حسبي الله ونعم الوكيل في العدو الغاشم، ان شاء الله في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته، وغيرها من التعليقات.

من هي ورد الخال؟

ورد يوسف عبدالله الخال، فنانة لبنانية، ولدت في لبنان بتاريخ 10 سبتمبر 1972، وهي ابنة الشاعر يوسف الخال أمها الكاتبة مها بيرقدار سورية الأصل، وشقيقها الممثل اللبناني يوسف الخال.



ما هي نقطة انطلاقة ورد الخال؟



كان الحظ والنصيب حليفا لـ ورد الخال في مجال التمثيل فتفوقت في دورها بمسلسل "نساء في العاصفة" في عام 1997، وقد لاقت نجاح كبير وشهرة واسعة بعد هذه المشاركة، وشاركت بعده بثلاث حلقات من مسلسل " طالبين القرب" الذي كتبه مروان نجار.

و شاركت أيضا في فيلم "لبنان رغم كل شيء" وهي في التاسعة من عمرها، وكان العمل من إخراج أندريه جدعون، وقد بدأت في التمثيل في عام 1995 عندما شاركت في مسلسلات مثل "ربيع الحب" و" أصابع الذهب"، ومسلسل" العاصفة تهب مرتين" الذي كان من إخراج ميلاد الهاشم، وقد نالت منذ مشاركتها الأولى في هذه المسلسلات إعجابات واشادات من قبل المخرجين والجمهور.

