نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفي بسيط داعمًا بيومي فؤاد: "قررنا فجأة أننا نستبيح الناس وأعراضها.. كل ده عشان التريند!" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الفنان مصطفى بسيط بدعم زملائه، بيومي فؤاد ومحمد أنور، بعد تعرضهما لانتقادات نتيجة مشاركتهما في مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن موسم الرياض، وتصريحات فؤاد على انتقاداته بشكل ساخر على الفنان محمد سلام، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب مصطفي بسيط علي صفحته: "الفتنة خلاص كل الناس شيرت اللي مع واللي ضد.. وكله كتب بوستات وشير واتبسط.. خلاص خلصنا مزايدات على بعض وخونا وكدبنا بعض.. افهم إنك بتشارك في تقطيع بني آدمين زيك زيهم.. وكلهم بيدافعوا عن نفس القضية".

وتابع: "طب كل ده عشان ايه التريند والسوشيال ميديا اللي بقت بتحركنا كلنا، لدرجة إننا بنشير اللي لينا فيه واللي ملناش برضو فيه، وقررنا فجأة أننا نستبيح الناس وأعراضها وعائلتها كل ده عشان اللقطة أو الريتش، وبقى كل حد من حقه أنه ينتقد ويشتم في الناس ما دام مفيش حد هيحاسبه".

وأضاف "بسيط": بس خليك فاكر إن مفيش حد هيحاسبك على كلامك وفتنتك دي هنا في السوشيال ميديا، لكن لما يتوفانا الله ويوم الحق، وأعرف كويس أن أي بوست أو كومنت أو هجوم على شخص أنت متعرفش عنه حاجه ربنا هيجيبله حقه منك ومن غيرك ربنا العدل لأنه قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.. فخليك فاهم كويس إن كل لفظ وكلمة هتطلع منك بتتكتب وهتتحاسب عليها.

واختتم مصطفى بسيط حديثه قائلا: أنا مش بدافع عن حد، أنا لا مع ولا ضد لأن مش لازم كل حاجة يكون ليا فيها رأي.. ربنا يهدينا جميعًا ويصبر أهالينا في فلسطين.