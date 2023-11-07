الفنانة مي عز الدين تكشف عن شعورها بعدما علمت بزواج خطيبها السابق محمد زيدان .. لن تصدق ماذا قالت !

الرياض - محمد الاطلسي - سُئلت الفنانة المصرية مي عز الدين، خلال استضافتها في برنامج "كرسي في الكلوب" مع الإعلامية لميس الحديدي، عن شعورها بعدما علمت بزواج خطيبها السابق محمد زيدان.

فكشفت مي عز الدين بأنها شعرت بالضيق عندما وصلها خبر زواجه، حيث قالت: "ارتباطي بزيدان كان حقيقي وبه أحاسيس فشعوري بضيق بعد زواجه طبيعي، وسبب انفصالنا جاء باتفاق بيننا، وصلنا له بعد العديد من الخلافات بيننا".

وتابعت: "كما أني كنت أشعر بخوف شديد كلما اقترب موعد زواجنا، ولا أعلم السبب في ذلك".

وأوضحت الفنانة أنها ما زالت على اتصال بأسرة محمد زيدان وخاصة والدته وشقيقته.

وكانت مي عز الدين قد خطبت في عام 2009 إلى لاعب كرة القدم محمد زيدان، ولكنهما انفصلا بعد فترة قصيرة، ولم ترتبط بأحد من بعده حتى الآن رغم تجاوزها الاربعين.