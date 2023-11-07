ظهور الفنانة المصرية آثار الحكيم بصورة صادمة "أصبحت سمينة وملامحها تغيرت"

الرياض - محمد الاطلسي - تعتبر الفنانة اثار الحكيم من أشهر الفنانات في الساحة الفنية، حققت نجاحا كبيرا في العديد من اعمالها ولكنها اختفــــت وابتعدت عن الأضواء، منذ عام 2009.

أخر ظهور لاثار الحكيم

كان آخر ظهور للفنانة آثار الحكيم، عام 2020ن خلال عرض مسرحية “المتفائل”، مع الفنانة سهر الصايغ والفنان سامح حسين، وبدت آثار الحكيم في الصورة بملامح مختلفة تمامًا صــ ــدمت الجمهور حتى أن البعض لم يتعرف عليها أبدًا.

صورة آثار الحكيم تثير الجدل صورة آثار الحكيم بعد أن تبدلت ملامحها تماماً تم تداولها بشكل واسع على السوشيال ميديا، واعتقد البعض أنه تشبه الفنانة ميادة الحناوي في حين اعتقد آخرون أنها تشبه السياسية المصرية هالة السعيد.

وربط الجمهور بين تغير ملامحها مع النظارة الطبية ووزنها الزائد بهذا الشكل وبين جرعات الكورتيزون التي قد تكون حصلت عليها مؤخراً كنوع من العلاج بعد التقدم في السن والإصــ ـابة ببعض الأمـــراض.

ولكن ظهرت بعد ذلك في مناسبة أخرى منذ شهور قليلة، وبدا أن ملامحها تحسنت بشكل كبير، حيث فقدت بعض الوزن ولكنها ظلت ترتدي النظارات الطبية.