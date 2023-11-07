رانيا يوسف تعتذر عن المشاركة في ”أولاد الحاج متولي”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 08:31 صباحاً - اعتذرت الفنانة رانيا يوسف مؤخرا عن المشاركة في مسلسل «أولاد الحاج متولي» بطولة وفاء عامر ونيرمين الفقي، ومن المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني 2024.

مسلسل«أولاد الحاج متولي» بطولة نيرمين الفقي ووفاء عامر،إدوارد، سميرة صدقي، عبير منير ومحمد عبد الجواد من مصر، ومن السعودية نرمين محسن وعبد الله العامري وآخرين، بجانب ممثلين من الإمارات والعراق، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق.

وفاء عامر : "أولاد الحاج متولي" ليس إمتداد لـ "عائلة الحاج متولي"

كشفت الفنانة وفاء عامر عن تفاصيل خاصة بمسلسل «أولاد الحاج متولي»، خلال مداخلة تلفزيونية، "أن مسلسل أولاد الحاج متولي لم يكن إمتداد لمسلسل عائلة الحاج متولي، للفنان الراحل نور الشريف، حيث يناقش المسلسل صراع الأبناء حول منزلهم وأن البيت سيظل قائم لأهله ولكل شخص فلسطيني ومصري".

وأشارت وفاء عامر، "إلى أنها تشارك في أي عمل يعرض عليها ولكن بعدة شروط أهمها هو شركة الإنتاج والمؤلف وأعماله والنص أن يكون مكتوب بشكل جيد وحرفي، ولكن في حالة لو كانت شركة الإنتاج تبدأ مشوارها الفني في بدايتها فيجب أن تقرأ النص قبل أي شيء".