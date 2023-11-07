غدًا.. مدحت صالح يتلقى عزاء طليقته ليلى صديق في مسجد الشرطة

القاهرة - محمد ابراهيم - تتلقي أسرة ليلى صديق طليقة الفنان مدحت صالح العزاء غدا يوم الأربعاء الموافق 8 فبراير، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك بعد معاناتها مع مرض السرطان.

ويذكر أن، أعلن إحدى أقارب أسرة ليلى صديق، موعد العزاء، وذلك عبر صفحتها الشخصية، موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلا: “عزاء المغفور لها بإذن الله ليلى يوسف صديق يوم الأربعاء الموافق 8/11/2023 بمسجد الشرطة بالشيخ زايد”.

وحرص عددكبير من الفنانين علي حضور عزاء طليقة الفنان مدحت صالح، ومنهم بينهم الفنان سامح الصريطى، والموسيقار عمرو سليم، والفنانة فيدرا، والمنتج محمد العدل والاستايلست ريم العدل، والسياسى حمدين صباحى، بجانب أفراد أسرة وأقارب الراحلة.

بدأ مدحت صالح مشواره الفني وهو في سن الطفولة عندما إستمع إلى صوته الدكتور يوسف شوقي وهو يغني في احتفالات المدرسة فقدمه لأبلة فضيلة ليغني في برامج اﻹذاعة، وعندما أنهى دراسته الجامعية في جامعة الأزهر قسم التاريخ، تفرغ للغناء وسجل أول أغانيه "أكيد" التي كانت نطلاقته ثم أغنية "لما قالوا عينيك" وأغنية "حد يقول لحبيبي" من ألحان الموسيقار محمد سلطان ثم غنى في إحدى الحفلات التي حضرها رئيس الجمهورية بأغنية "يا جريد النخل العالي" وكانت هذه الأغنية سببا لينال شهرة ونجاحا كبيرا وأصبح من نجوم الصف الأول في الغناء، وتوالت أغانيه وسجل العديد من الألبومات الناجحة.

كما قام ببطولة فوازير رمضان لعدة أعوام مع المخرج الراحل فهمي عبد الحميد، وتألق في الغناء الدرامى بالأفلام السينمائية والمسلسلات واستعان به المخرجون في بعض الأفلام التي لم يشارك فيها بالتمثيل ولكنه كان يؤدى بعض الأغنيات الدرامية بها منها مسلسل " حضرة المتهم أبي " وفي السينما فيلم الشهير "شورت وفانلة وكاب "والذي كان من بطولة الفنان احمد السقا، فيلم "مافيا" وفيلم ألوان السما السبعة وفيلم أمير الظلام وفيلم الغرفة 707