لعملهم دون تصريح.. نقابة الممثلين توقف 6 فنانين

القاهرة - محمد ابراهيم - أصدرت نقابة المهن التمثيلية، قرارًا بوقف 6 من الممثلين الشباب عن العمل، ومنعهم من تصاريح العمل لعدم احترامهم قواعد وقوانين النقابة، لمشاركتهم في العديد من الأعمال الفنية دون تصريح.

الفنانين الـ6 الموقوفين عن العمل

ووقفت نقابة المهن التمثيلية 6 فنانين من الشباب وهم: علي السبع، ولبنة إيهاب، وبسمة نبيل، وأحمد أزعر، ومنة صلاح، وأحمد طارق.

قرارت نقابة المهن التمثيلية

تم اتخاذ هذا القرار كخطوة جديدة في سلسلة من القرارات السابقة التي أصدرتها نقابة المهن التمثيلية بنفس السياق، حيث سبق أن أقرتالنقابة بعدة أيام بعدم التصريح لبعض الفنانين والفنانات، وأعلنت عزمها اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم بسبب عملهم دون تصريح.

نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي

وأكد الدكتور أشرف زكي، رئيس نقابة المهن التمثيلية، أن النقابة ستقوم باتخاذ إجراءات قانونية إضافية في حال عدم التزام هؤلاء الفنانينبالقوانين واللوائح المعمول بها.

وأوجهت النقابة أيضًا دعوة لجميع شركات الإنتاج بعدم التعامل مع هؤلاء الفنانين حتى يتم تصحيح أوضاعهم.

وتم منع عدد من الفنانين والفنانات من ممارسة أعمالهم الفنية دون تصريح من نقابة المهن التمثيلية، من بين هؤلاء الممثلين المذكورين همعمرو جمال وإنجى كيوان وياسمين داود ونينا المغربي وعمر شرقى وراندا عبد السلام وعمرو ممدوح وشيما الشريف وسالى حماد ومروانيونس وفدوى عابد وناردين فرج وأوتاكا وصلاح الدالي ورحمة حسن وإلهام وجدى وأنس مبارك وهالة خالد والممثل الشاب يوسف وهبىوهاجر السراج.

واتخذ هذا القرار بناءً على توجيهات الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الذي أصدر قرارًا بمنع عمل طلاب معهد الفنون المسرحية منممارسة الأعمال الفنية دون الحصول على تصريح من النقابة.

وحذر نقيب المهن التمثيلية شركات الإنتاج من التعاقد مع طلاب الفنون المسرحية واستخدامهم في أي عمل دون الحصول على التصريحاللازم، هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم وتنظيم قطاع الفن والمسرح وضمان تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها في هذا المجال.