تعرف على.. تفاصيل شخصية إياد نصار في مسلسله الرمضاني "صلة رحم"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان إياد نصار لخوض السباق الرمضاني المقبل 2024، بمسلسل صلة رحم، ومن المقرر بدء التصوير في منتصف نوفمبر.

تفاصيل شخصية إياد نصار في مسلسل صلة رحم

ويجسد الفنان إياد نصار شخصية طبيب تخدير خلال أحداث مسلسله الجديد "صلة رحم"، والعمل من إخراج تامر نادي، وإنتاج شركة الصباح، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي.

مسلسل مفترق طرق

وينتظر الفنان إياد نصار عرض مسلسله الحديد خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته هند صبري، ماجد المصري، جومانا مراد، هدىالمفتي، علي الطيب، ونهى عابدين، ومن إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج محمد مشيش وشركة كاريزما.

آخر أعمال إياد نصار

وكان قد شارك النجم إياد نصار في الموسم الرمضاني الماضي عام 2023 في مسلسل "ستهم" مع النجمة روچينا، حبث ظهر كضيف شرف خلال الأحداث، وقد تصدر المسلسل تريند مواقع التواصل الإجتماعي وقت عرضه وحقق نجاحًا لافتًا.

أبطال مسلسل ستهم

ضم مسلسل "ستهم" عدد من الفنانين منهم: روچينا، نانسي صلاح،سلوى عثمان، ياسين التهامي،عابد عناني، محمد عبد الحافظ، وغيرهموالمسلسل تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل تغيير جو

كما شارك أيضًا في مسلسل "تغيير جو"، وهو من إخراج مريم أبو عوف، ومن بطولة الفنانة منة شلبي، شيرين، رزان جمال،ميرفت أمين،عصام عمر،محمود قابيل، عايدة الكاشف وغيرهم من النجوم.