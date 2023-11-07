وفاة طليقة مدحت صالح ليلى صديق يتصدر التريند وهذه قائمة بأعمالها

القاهرة - محمد ابراهيم - .

تصدر اسم الفنانة ليلى صديق طليقة الفنان مدحت صالح تريند محركات بحث جوجل، وسيطر الحزن على نجوم الوسط الفني وجمهور السوشيال ميديا داعين الله عز وجل المغفرة والرحمة لها،

ويبرز “دوت الخليج الفني” أبرز أعمال الراحلة ليلي صديق



ليلى صديق هي فنانة موهوبة ومتعددة المواهب، وهي ابنة يوسف صديق، أحد أهم الضباط الأحرار الذين صنعوا ثورة 23 يوليو، والذي كرمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمنحه قلادة النيل، وهي والدة المخرج أدهم التي أنجبته من الفنان مدحت صالح. قدمت إسهامات كبيرة في مجال الفن على المستوى المحلي والعربي من بين أبرز أعمالها:

1. "أملي فيك" (1980): هذه الأغنية الناجحة التي قدمتها ليلى يوسف صديق في بداية مسيرتها، حققت شهرة كبيرة وحظيت بشعبية واسعة.

2. "ما تسأل" (1984): أغنية أخرى حققت شهرة كبيرة للفنانة صديق، وحظيت بإعجاب الجمهور بأدائها القوي والمؤثر.

3. "هواك" (1985): أغنية رومانسية جميلة قدمتها صديق، حازت على إعجاب الكثيرين واستمرت في ترددها لفترة طويلة.

4. "ناس وناس" (1987): أغنية ناجحة أخرى للفنانة صديق، حققت شعبية كبيرة وتعتبر من أشهر أعمالها.

5. "على بالي حبيبي" (1988): أغنية مشهورة أدتها ليلى يوسف صديق وحققت نجاحًا كبيرًا في العالم العربي.

6. "في حضرة المحبة" (1992): أغنية أخرى استطاعت صديق تقديمها ببراعة وألق، وحققت نجاحًا ملحوظًا.

تعتبر هذه الأعمال مجرد أمثلة على إسهامات ليلى يوسف صديق في مجال الفن. لقد قدمت العديد من الأغاني الناجحة على مر السنين، وقد تعاونت مع عدد من الملحنين والشعراء المرموقين في العالم العربي. تميز صوتها القوي والعاطفي وأدائها المؤثر الذي جعلها من أبرز الفنانات في فترة زمنية معينة.

وكانت تعرضت ليلى صديق، والدة المخرج أدهم مدحت صالح، منذ عدة أيام لأزمة صحية، ودخلت في حالة حرجة نقلت على إثرها إلى المستشفى، قبل رحيلها اليوم.