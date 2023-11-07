وليد سامي والهام عبد البديع يجتمعان في "ميناتل"

القاهرة - محمد ابراهيم - رفع الملحن وليد سامي مستوى الحماس لجمهوره من خلال دخوله لأول مرة عالم السينما من خلال فيلم " ميناتل"، ويشارك فيه مع زوجته الفنانة إلهام عبد البديع، في أول تجربة تجمعهما.

وشارك وليد سامي بوستر الفيلم عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور ومقاطع الفيديوهات الشهير "انستجرام"، وظهر وليد متصدرا البوستر بجانب زوجته إلهام عبد البديع، وأرفق بتعليق قال فيه:" الحمد لله، قريبًا أول فيلم سينما ليا مع الفنانة الكبيرة إلهام عبد البديع وإخراج أحمد صلاح الكيلاني".

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من أبرز التعليقات، أجمل ثنائي في الكون، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يارب، بالتوفيق والنجاح الدائم، الف مليوون مبروك، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال إلهام عبد البديع



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة إلهام عبد البديع، مسلسل أسيل، والذي نال على إعجاب الجمهور، وتصدر التريند فور نزولها.

أبطال مسلسل أسيل



والمسلسل من بطولة ثراء جبيل، باسل الزارو وبدرية طلبة وسلوى محمد علي وأحمد سلطان وملك بدوي وعدد كبير من الفنانين، وأشرف على الديكور إسلام أبو الدهب ومن تأليف محمد جلال وإخراج معتز حسام ومن إنتاج ايمالاين،

أحداث مسلسل أسيل



والعمل دارت أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالرومانسية ويتناول موضوعات متعلقة بالسوشيال ميديا في إطار تشويقي وأحداث مثيرة.