أيمن بهجت قمر: "إسرائيل قدمت خدمة للقضية الفلسطينية"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر في لقاء مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة CBC، عن جرائم الاحتلال الصهيوني، مؤكدا: "إسرائيل تقدم دراما أقوى من أي عمل فني يمكن تقديمه في الوقت الحالي، من خلال عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "هذه الأعمال العدوانية تهدف إلى إيقاظ ضمير الجماهير وجذب انتباههم إلى الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون".

وأوضح أن الهدف الأساسي للأعمال الفنية والأغاني الوطنية التي قام بها وأساتذة آخرون في الماضي كان تأثير الأجيال الجديدة وتشجيعها على الاعتقاد بالقضية الفلسطينية. ولكن بسبب الجبروت والظلم والإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل، أصبح العالم بأسره يلاحظ الوضع الراهن دون الحاجة إلى كتابة أو نشر أي عمل فني".

وتوقع أن يحدث الكثير في الفترة القادمة، وأن الوضع الحالي قد يكون سببًا في حدوث صمت وصدمة بين الناس بسبب سرعة التطورات التي جرت منذ السابع من أكتوبر.

وجدد تأكيده أن أجيالًا جديدة من الناس قد انضمت إلى المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية، وأن الأطفال أصبحوا يحملون راية هذه القضية ويؤمنون بها، وبالتالي يعتبر أن إسرائيل قدمت خدمة للقضية الفلسطينية من خلال تعريض حقيقتها ومدة نضالها وجهادها.



أيمن بهجت قمر يبدع في أهل الكهف

وفي سياق آخر، أشار أيمن بهجت قمر إلى أنه ينتظر عرض فيلمه الجديد "أهل الكهف"، ووصف الفيلم بأنه أكبر فيلم قام بكتابته في حياته.



أحداث فيلم اهل الكهف

يدور الفيلم في سنة 250 ميلادية ويتناول صراع الإنسان مع الزمن، حيث يستيقظ ثلاثة أشخاص بعد نوم دام لمدة ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن مختلف عما عاشوه في الماضي.



أبطال فيلم أهل الكهف

الفيلم من بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجرأحمد، وماجد المصري، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة، ومن إنتاج محمد رشيدي.

آخر أعمال ايمن بهجت قمر

والجدير بالذكر آخر أعمال أيمن بهجت قمر أغنية العقد للنجمة اليسا والذي حققت تريند فور نزولها.