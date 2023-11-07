هبة مجدي تتبرع بـ 30 كرسيًا متحركًا لذوي الهمم.. بعد عرض حكاية "عيشها بفرحة"

القاهرة - محمد ابراهيم - أقدمت الفنانة هبة مجدي، على خطوة إنسانية حيث أعلنت التبرع بـ 30 كرسي متحرك لصالح ذوي الهمم والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، يأتي هذا الإجراء بعد انتهاء عرض حكاية "عيشها بفرحة" التي شاركت في مسلسل "55 مشكلة حب" وقد جسدت خلالها شخصية فتاة من ذوي الهمم.

تصريحات هبة مجدي في برنامج et بالعربي

وقالت هبة مجدي خلال استضافتها في برنامج et بالعربي: مبسوطة أوي لأني كنت بشتغل وأنا عليّا مسئولية كبيرة،إن المسلسل يطلع بشكل بسيط ويوصل لقلوب الناس بمنتهى البساطة من غير ما نضايقهم بحاجة أو نضغطهم.

وأشادت بمخرجة من ذوي الهمم بحكاية عيشها بفرحة، أوضحت هبة مجدي: اتبسط أوي إنها كتبت علىالسوشيال ميديا إنها مبسوطة بالعمل، وأنا في الحقيقة مشفتهاش قبل ما أدخل تصوير واتفاجئت إن فيه حاجات شبهقصتها الحقيقية.

وأضافت: "حبينا نقول إنك لازم يبقى عندك إرادة قوية جدًا، بدل ما تبقى محطم وتستلم للضعف اللي أنت فيه،لازم تغير حياتك وربنا هيكرمك فيها ويشجعك في خط سير جديد بحياتك، وتكون أنجح من قبل كده".

وقالت تعاونها مع الفنان هاني عادل في حكاية عيشها بفرحة، قائلةً: الحمد لله، وإحنا بنصور أنا وهاني الناس كانتحبانا على الكاميرا، واشتغلنا مع بعض قبل كده في مسلسل نصيبي وقسمتك ولكن الحكاية المرة دي مختلفة تمامًا، دهغير إن الحكاية مش بس بتبث بطاقة أمل كمان فيها دعوة للرومانسية والحب الحقيقي.

وأكدت هبة مجدي على مدى الصعوبات التي واجهتها أثناء التصوير، بالتزامن مع أحداث غزة، قالت: كانت الأحداثمأثرة علينا جدًا جدًا في التصوير، وكنا مضطرين نعرض في توقيت معين وكان عندي مسئولية لازم نخلص الشغل، وكنافي نفس الوقت بنشوف الواقع ومتضايقين ومشحونين ومفيش حاجة في إيدينا غير إننا ندعيلهم.

أبطال حكاية عيشها بفرحة

حكاية "عيشها بفرحة" هي الحكاية الثالثة من مسلسل "55 مشكلة حب" وتضم عدد كبير من النجوم وهم الفنانة هبة مجدي والفنان هاني عادل ورانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين، ياسر فرج، حسن أبو الرؤوس، سالي حماد، حنان سليمان، محمد مرزبان، والمسلسل منتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم.

آخر أعمال هبه مجدي

يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي هو مسلسل "المداح 3"، والتي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي لعام 2023، وحقق هذا العمل نجاحاكبيرا على مدار مواسمه الثلاثة.

أبطال مسلسل المداح

وشارك في بطولة مسلسل "المداح 3" كل من حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، حنان سليمان، صبحي خليل، هلاالسعيد، تامر شلتوت، ولاي الشريف، سلمي ابو ضيف، أحمد كشك، خالد زكي، رانيا فريد شوقي، بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم، وكانمن تأليف وليد ابو المجد و أمين جمال، ومن إخراج أحمد سمير فرج.