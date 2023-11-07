بسنت شوقي عن أحداث غزة: "ربنا عمل كده عشان الجيل الجدبد يكمل المسيرة"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة بسنت شوقي، عن حزنها الشديد إزاء الأحداث الراهنة في غزة، حيث يتعرض الأطفال والنساء والرجال للقتل بأساليب بشعة، وتتعرض المباني والمساجد والكنائس للقصف من قبل الاحتلال الصهيوني، وذلك خلال حوارها في برنامج "أراب وود".

وقالت بسنت شوقي: "يمكن ربنا عمل كدا علشان الجيل الجديد يعرف وينتمي للقضية وينمي وعيه للي بيحصل في غزة ويكمل المسيرة".

وتابعت: "الموضوع أكبر من اللي كان بيحصل واحنا صغيرين، مش بس في عدد القتلى والمصابين لكن في الأثر النفسي اللي هيسيبه الموضوع لأننا بنتفرج على الأحداث زي ما بتحصل وفي وقتها، مفيش في إيدي حاجة غير إني أدعي ان الموضوع دا ينتهي".

أعمال بسنت شوقي

ويذكر أن تعيش الفنانة بسنت شوقي حالة من النشاط الفني خلال الفترة المقبلة، حيث تشارك بثلاث أعمال فنية منهم فيلم “السيستم” التي تواصل تصويره في الفترة الحالية، ويشارك في بطولته الفنان أحمد الفيشاوي وطارق لطفي ومن تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري.

وتنتظر بسنت عرض فيلم "أهل الكهف" بطولة الفنان خالد النبوي، التي انتهت من تصويره منذ فترة، ومن المقرر عرضه خلال العام الجديد بعد تأجيل موعد عرضه عدة مرات.

ويتناول الفيلم قصة أهل الكهف، كما يستعرض ثلاثة أزمنة مختلفة، ويشارك في بطولة فيلم "أهل الكهف" عدد من النجوم منهم غادة عادل، محمود حميدة، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، بيومي فؤاد، وهاجر أحمد، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

و تواصل بسنت شوقي حاليًا تصوير مشاهدها في مسلسل العودة، الذي تشارك في بطولته مع شريف سلامة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي صعيدي، وتلعب خلاله شخصية صعيدية، وتدور معظم أحداث العمل بين مدينتى الأقصر والقاهرة.

الجدير بالذكر أن بسنت شوقي يُعرض لها حاليًا في السينمات فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" الذي تشارك خلاله بظهور خاص مع زوجها محمد فراج، والعمل من تأليف وإخراج عمر هلال