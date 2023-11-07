رمضان 2024.. حسن الرداد يعود من جديد لتحضيرات مسلسل "محارب"

القاهرة - محمد ابراهيم - عاد الفنان حسن الرداد من جديد للعمل على تحضيرات مسلسله الرمضاني المقبل الذي يحمل عنوان “محارب”، وذلك بعد إن كان قد خرج العمل عن السباق الرمضاني لتعود أسرة العمل للتحضيرات له من جديد، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2024.

تفاصيل مسلسل محارب

مسلسل "محارب" يُعد جزءًا من الدراما الاجتماعية الشعبية التي ترصد قصة حياة شخصية بسيطة تعيش في القاهرة، ويجسدها الفنانحسن الرداد في دور عزيز محارب، يتميز العمل بأنه يسلط الضوء على قضايا اجتماعية مهمة ويعكس الحياة اليومية للناس البسطاء فيمصر.

الشخصية التي يلعبها حسن الرداد، عزيز محارب، هي سائق ميكروباص من أصول صعيدية. يتعرض للعديد من التحديات والمشاكل خلالالأحداث، ويبدو أنه يسعى لتجنب الانتقام والصراعات. يتيح المسلسل فرصة للمشاهدين لاستكشاف تفاصيل حياته والصراعات التييواجهها.

أبطال مسلسل محارب لـ حسن الرداد

ويشارك في بطولة محارب الفنان حسن الرداد عدد من النجوم منهم ماجد المصري، كريم عفيفي، محمود البزاوي، سلوى عثمان، حجاجعبدالعظيم، ونور محمود، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

فيلم بلوموندو

وينتظر الفنان حسن الرداد عرض فيلمه السينمائي الجديد بلوموندو، والذي من المقرر عرضه في جميع دورالعرض السينمائية يوم 15 نوفمبرمن الشهر الجاري.

أحداث فيلم بلوموندو

وتدور أحداث فيلم "بلوموندو" حول معاناة الشباب في حياتهم بعد الزواج، التي تجعل لديهم الرغبة في العودة إلى حياة العزوبية مرة أخرى.

أبطال فيلم بلوموندو

والفيلم بطولة النجم حسن الرداد، وعدد من النجوم أبرزهم هاجر أحمد، إنجي وجدان، رحاب الجمل، سماء إبراهيم، محمد محمود ومنتأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإنتاج سامر المحضر، وإخراج ياسر سامي.



