في ذكرى وفاة هيثم أحمد ذكرى.. تعرف على أبرز أعماله الفنية ووصيته الأخيرة

القاهرة - محمد ابراهيم - في ذكرى وفاة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، نستذكر حياة هذا الفنان الذي دخل عالم الفن وهو في صغره وترك بصمة قوية في مجال التمثيل في السينما والدراما.

ولد هيثم أحمد زكي في القاهرة، وهو ابن الفنان الشهير أحمد زكي والفنانة هالة فؤاد.

أبرز محطات هيثم أحمد زكي

بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم بالعام التالي ببطولة فيلم البلياتشو، لكنه توقف عن العمل الفني لثلاث سنوات قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل الجماعة، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال ما بين السينما والتلفزيون مثل مسلسل دوران شبرا، الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر وفي 2018 كان أحد أبطال مسلسل كلبش 2، واختتمت مسيرته بفيلم الكنز 2.

حياة هيثم أحمد زكي الشخصية



عاش هيثم حياة مضطربة منذ صغره، حيث تعرض للانفصال بين والديه وهو في سن 9 سنوات، وانتقل للعيش مع جدته،

وفي سن 14 عامًا، توفت جدته وأصبح هيثم وحيدًا. انتقل بعدها للعيش مع خاله، ولكنه فقد خاله بعد عامين، وبعد ذلك، انتقل للعيش مع والده أحمد زكي، وعاش معه لمدة 5 سنوات فقط voila رحل وترك هيثم وحيدًا مرة أخرى.

هيثم أحمد زكي كان يعيش بمفرده في منزل والده، وفي لقاءه الأخير مع الإعلامي عمرو الليثي، أعرب عن شعوره بالوحدة والغربة وعن صعوبة العمل في هذه المهنة وعدم وجود شخص يشاركه حياته، وعلق على التشابه الكبير بينه وبين والده، مشيرًا إلى أنه يحاول أن يكون شخصية مستقلة وليس مجرد نسخة من والده.

فيما يتعلق بوصيته، كشفت الفنانة ناهد السباعي أن هيثم أحمد زكي كان يرفض إقامة حفل تأبين له بعد وفاته،وقد أوصى بأن يكون هناك صدقات جارية ودعوات لروحه لا تنقطع بالمغفرة والرحمة بدلًا من ذلك.



وفاة هيثم أحمد زكي

توفي هيثم أحمد زكي في 7 نوفمبر 2019، بعد أن عثر على جثته في منزله بالشيخ زايد، حيث تعرض لهبوط حاد في الدورة الدموية. رحيل هيثم أحمد زكي كان خسارة كبيرة لعالم الفن، ولكن إرثه الفني سيظل حيًا في قلوب المعجبين.