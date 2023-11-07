حقيقة اعتذار عمرو دياب عن حفله بموسم الرياض

القاهرة - محمد ابراهيم - انتشرت أخبار واسعة عبر منصات السوشيال ميديا حول اعتذار الهضبة عمرو دياب عن موسم الرياض، حيث شارك احدى المعجبين من خلال موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديوهات الشهير "ثيردز"، وأرفق بتعليق قال فيه:" عمرو دياب أبلغ شركة بنش مارك، المنظمة الحفلات موسم الرياض، باعتذاره عن المشاركة في الموسم الجديد، علما ان الشركة تابعة لهيئة الترفيه بالمملكة".



وفورا حاز المنشور على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وكانت من بين أبرز التعليقات قرار صائب، عاش الهضبة، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال الهضبة عمرو دياب

والجدير بالذكر آخر أعمال الهضبة عمرو دياب أغنية”قولي إسمي” من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع جلال حمداوي، ألحان محمد يحيى، إنتاج ناى، وتصدرت الأغنية تريند فور نزولها.



تعرف على كلمات أغنية قولى اسمي

وتأتي كلمات الأغنية كالآتي:قلبي سلم طب وأنا

مش طبيعتي بحب أنا

كنت ماشي فحالي مكبر

اتفاجئت طلع لي مطب

إيه اللي قدامي ده إيه ده

حلم عمري وجت كده

مش ناقصني خلاص ولا حاجة

والسكوت قالوا عنه رضا

بلغي كل الناس قولي اسمي

إن أنا آه مجنون بيكي رسمي

وفي المرات اللي بتبتسمي

نفسي ابعت أجبلك رسّام

طماع بقى ولا ضيّع ثانية

ولا تنشغلي انتي بحاجة تانية

أنا أكتر محظوظ في الدنيا

دي حكاية مجتش في أفلام

مش لاقيلك حل ولا

لحظة إعجابي قل ده أنا

كل مرة بشوف في عنيكي

شمس نورها ظهرلي وهل

مش فارقلي أنا ايه جرا

عمري فات وراميه ورا

طب سؤال هو أنا كده هفضل

كل يوم مبهور يا ترى

بلغي كل الناس قولي اسمي

إن أنا آه مجنون بيكي رسمي

وفي المرات اللي بتبتسمي

نفسي ابعت أجبلك رسّام

طماع بقى ولا ضيّع ثانية

ولا تنشغلي انتي بحاجة تانية

أنا أكتر محظوظ في الدنيا

